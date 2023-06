Goedgevulde maand juli op FOX

De St. John's Major Crimes Unit heeft een team dat goed op elkaar is afgestemd. Samen zijn ze welgesteld om verschillende ontvoeringen, moorden en gijzelingen aan te pakken.

Wat het team echt onderscheidt, is de partner van rechercheur Hudson; een voormalig K-9-hond Rex. Als een jonge vrouw wordt vermist in de Barrens, gaat de verdenking al snel naar haar vriend en moet het team op zoek naar de waarheid achter haar verdwijning.

Vanaf 5 juli, elke woensdag om 20.35 uur op FOX.

NIEUW SEIZOEN

'Call Me Mother' S2

In de Canadese realitly serie 'Call Me Mother', gepresenteerd door Dallas Dixon, strijden drie draghuizen tegen elkaar voor de felbegeerde titel van ‘First Child of Drag’. Elk huis zit vol met upcoming drag queens & kings en heeft een eigen 'Mother'. Dit zijn de legendarische drag queens Peppermint, Crystal en Barbada.

Het nieuwe seizoen van 'Call Me Mother' zit weer boordevol glamoureuze & unieke outfits tijdens de spraakmakende optredens. In de strijd om de titel 'First Child of Drag' worden de drag queens en kings uitgedaagd met groepsopdrachten, solo acts en lypsync battles.

Vanaf donderdag 27 juli, dubbele afleveringen vanaf 21.00 uur op FOX.

MARATHON

'The Simpsons' S34

Amerika's geliefde gezin is terug voor seizoen 34! Zwarte Zaterdag kleurt deze keer Geel op FOX. Kijk het hele seizoen voor het eerst in Nederland op 29 juli. 'The Simpsons' krijgen het flink te verduren wanneer Homer weer eens publiekelijk wordt vernederd, Lisa wordt opgeroepen voor juryplicht en er duikt een tegenhanger van Krusty the Clown op.

Zaterdag 29 juli de hele dag op FOX.

ONGOING

'Transplant' S3

Bashir Hamed is een Syrische dokter die zich op het slagveld heeft bewezen. Nadat hij zijn land is uitgevlucht moet hij zijn weg weten te vinden op de spoedeisende hulp van één van de beste ziekenhuizen van Toronto, York Memorial.

Bash is het niet eens met de aanpak en behandelplan van het nieuwe hoofd van de spoedeisende hulp, dr Neeta Devi. Daarnaast probeert Mags een kansarme patiënt te redden. Tot slot heeft June problemen met haar nieuwe huisgenoot en krijgt ze een aanbod van Novak.

Elke dinsdag om 20.05 uur op FOX.

ONGOING

'Zoey's Extraordinary Playlist' S2

Zoey ontdekt na een MRI scan dat ze een kracht heeft waardoor ze de diepste gedachten en behoeften van mensen om zich heen kan horen door middel van liedjes. Zoey is een tijdje weg geweest en keert nu terug naar haar oude leven. Ze merkt dat er tijdens haar afwezigheid veel is veranderd op haar werk en in haar privéleven.

Elke maandag vanaf 20.35 uur drie afleveringen op FOX.

ONGOING

'The Resident' S6

De aangrijpende ziekenhuis-serie, met o.a. Matt Czuchry en Emily VanCamp, biedt een verrassende kijk op de medische wereld. Het volgt een groep artsen in het Chastain Memorial Hospital die dagelijks voor persoonlijke en professionele uitdagingen komen te staan, maar altijd blijven vechten voor hun patiënten. Als Padma's zwangerschap in gevaar komt, moet Ian een wonder verrichten. Ondertussen neemt Conrad een besluit over zijn liefdesleven en leidt Devon zijn eigen klinische onderzoek.

Elke dinsdag een dubbele aflevering vanaf 21.00 uur op FOX.

ONGOING

'Law & Order: Organized Crime' S2

De legendarische Christopher Meloni keert terug als rechercheur Elliot Stabler en duikt weer in de criminele onderbuik van New York. Samen met zijn eliteteam zet Stabler alles op het spel om de beruchtste -en gevaarlijkste- misdaadorganisaties van de stad te ontmantelen. Elliot moet zich aanpassen aan alle veranderingen die in de stad en bij de politie hebben plaats gevonden in de 10 jaar dat hij is weg geweest.

Elke woensdag een dubbele aflevering vanaf 21.30 uur op FOX.

ONGOING

'Blowing LA'

In de hipste Hollywood-salons is de rivaliteit groot. Kapsels worden als ware kunstwerken gezien en hier kan een prijskaartje van duizenden dollars aan hangen. Ted Gibson & Kim Vō zijn de twee grootste namen in de kappersbranche in LA. De exclusieve, all-access-serie gaat achter de schermen in deze spraakmakende salons, waarin de talentvolle haarstylisten moeten vechten om aan de top te blijven en het haar te mogen knippen van de rich & famous.

Elke donderdag een dubbele aflevering vanaf 21.00 uur op FOX.