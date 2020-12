Gezinsuitbreiding op komst in nieuw seizoen van 'Een Huis Vol'

Foto: © KRO-NCRV 2020

Deze kerst start bij KRO-NCRV het elfde seizoen van 'Een Huis Vol' (vanaf maandag 21 december om 19.00 uur op NPO 1) waarin we dagelijks een kijkje krijgen in het leven van grote gezinnen.

In deze succesvolle serie van KRO-NCRV zien we dit seizoen drie bekende families: familie Buddenbruck, familie Jelies en het samengestelde gezin Kraan. Ondanks de coronacrisis en alle maatregelen die daarbij komen kijken, gaat het gezinsleven ook bij deze families gewoon door. En dat leven is nooit saai: in tien nieuwe afleveringen zien we hoe kleine kinderen groot worden, maar worden we ook verrast met gezinsuitbreiding.

Familie Kraan (8 kinderen)

Bij de familie Kraan zien we hoe het gezin een frisse start maakt in hun nieuwe huis. Toch verhuist niet iedereen mee en gaat oudste dochter Marlynn voor een korte tijd op zichzelf wonen. Kiest zij er uiteindelijk voor om het veilige nest te verlaten? Of kan ze de reuring van een groot gezin niet missen?

Familie Buddenbruck (11 kinderen)

De familie Buddenbruck, die in Duitsland woont, staat wederom een bijzonder jaar te wachten. Niet alleen is er weer een extra Buddenbruckje op komst, maar er staat ook nog een huwelijk gepland. In coronatijd is zo’n belangrijke dag natuurlijk anders dan voorheen. Maar Thaila en Rob doen er alles aan om het zo speciaal mogelijk te maken.

Familie Jelies (8 kinderen)

En we volgen het gezin Jelies uit Tollebeek. Zij maken dit seizoen, tegen alle verwachtingen in, de reis van hun leven met het gehele tienkoppige gezin. Daarnaast staat er een nieuwe uitdaging te wachten voor de familie, want er is ook nog eens sprake van gezinsuitbreiding. De familie Jelies breidt uit met een viervoeter, genaamd Borre. Zal Borre het leuk vinden in zo’n groot gezin?

'Een Huis Vol', vanaf maandag 21 december twee weken lang om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.