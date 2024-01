Geniet van Cartoonito in januari

Nieuwe avonturen langs de rivier voor de boekpersonages Mol, Rat en Pad, met de nadruk op de waarde van gemeenschap, vriendschap en respect.

De serie is gebaseerd op de Britse klassieke roman 'The Wind in the Willows' van Kenneth Grahame.

Bekijk de nieuwe afleveringen van 'De Avonturen van Pad en zijn Vrienden' vanaf 15 januari elke dag om 15.30 op Cartoonito!

THOMAS DE STOOMLOCOMOTIEF

VANAF 8 JANUARI

Elke dag te zien om 15.00 uur

Sluit je aan bij Thomas en zijn vrienden, die nu energieker, kleurrijker en zelfs jonger zijn dan ooit! Tot nu toe was het leven op het eiland Sodor niet vrij van opwinding, maar de serie, verrijkt met muzikale elementen, biedt nieuwe avonturen voor onze stoommachines en kijkers.

De nieuwste avonturen van 'Thomas de Stoomlocomotief' zijn vanaf 8 januari om 15.00 uur te zien op Cartoonito!

VERHALEN TIJDENS KERSTTIJD

VANAF NU

Elke dag 07.00 en 10.00 uur

Ervaar de betovering van de feestdagen met je favoriete Cartoonito-vrienden! Begin elke ochtend met Tom & Jerry, Grizzy & the Lemmings, Bugs Bunny Builders, Mr. Bean & Batwheels, en laat je meeslepen door hun boeiende verhalen. Het is de perfecte manier om de mooiste tijd van het jaar te beleven!

Bekijk de betoverende verhalen van je favoriete Cartoonito-vrienden elke dag om 07.00 en om 10.00 uur op Cartoonito.