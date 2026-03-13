Geert-Jan Knoops is zaterdag 'De Geknipte Gast'

Foto: BNNVARA - © Nozem Films 2021

Te gast is strafpleiter en hoogleraar internationaal recht Geert-Jan Knoops (65). Als een van Nederlands bekendste advocaten stond hij in ruim veertig jaar verdachten bij in spraakmakende zaken waaronder de Puttense moordzaak, de zaak-Eric O. en recent de zaak tegen Marco Borsato en de stint-ondernemers.

In de kappersstoel bij Eus vertelt Knoops hoe zijn tijd bij PSV en de periode bij het Korps Marinier hem vormde. Ook spreekt hij onder meer over de mentale en fysieke impact van complexe strafzaken, zijn visie op een tuchtklacht tegen zijn kantoor en de verhalen over een onveilige werksfeer die vorig jaar verschenen.


'De Geknipte Gast', zaterdag 14 maart om 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Strafpleiter en hoogleraar internationaal recht Geert-Jan Knoops (65) vertelt over zijn tijd bij het Korps Mariniers, de impact van complexe strafzaken en de tuchtklacht tegen zijn kantoor.
Zondag 15 maart 2026 om 14u45  »
NPO 2
Donderdag 19 maart 2026 om 14u50  »
NPO 2
Vrijdag 20 maart 2026 om 13u25  »
NPO 2
Zaterdag 21 maart 2026 om 21u20  »
NPO 2
Interviewprogramma met ?zcan Akyol, die in gesprek gaat met een gast terwijl die bij hem in de barbershop langskomt. Tussen de spiegels ontvouwt zich een openhartig gesprek over het werk en het priv?leven van de gast.

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT1 logo

Mira is een jonge alleenstaande moeder, altijd positief en boordevol energie. Ze heeft een fijne job als thuisverpleegster, hechte vrienden en een goede relatie met haar jongste broer. Maar dan krijgt ze nieuws dat inslaat als een bom. Mira besluit om het contact met haar oudste broer te herstellen in een poging het gezin dat er nooit echt één was te herenigen. En zo trekt deze niet-alledaagse en op zijn zachtst gezegd kleurrijke familie voor een weekend naar de Ardennen. Mira wacht een uitdaging om de familiebanden aan te halen.

'J'aime La Vie', film uit 2023 met oa. Jurgen Delnaet, om 20.45 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 15:40
    Sporza: Parijs - Nice
    17:15
    Clips
  • 16:00
    Radio 1: De Wereld Vandaag
    17:35
    The Office
  • 16:50
    Sisters
    17:05
    Meisjes
  • 16:00
    De Box
    17:20
    Out of De Box
  • 16:05
    Dream Home Australië
    17:25
    MasterChef Australia: Back to Win
  • 15:45
    Killer College Scandal
    17:30
    S.W.A.T.
  • 16:50
    24
    17:50
    All New Traffic Cops
  • 16:50
    Suits
    17:35
    ER
  • 16:40
    Wat nu weer?
    17:15
    SOS Piet
  • 16:15
    De Moeite Waard?!
    17:35
    Komen Eten
  • 16:05
    This Is Us
    17:00
    SkyMed
  • 16:30
    Brooklyn Nine-Nine
    17:35
    Family Matters
  • 16:40
    Love Island UK
    17:45
    A Place in the Sun
  • 16:05
    World's Most Evil Killers
  • 14:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 16:49
    Hallo Roger
    17:00
    Een Uur Sorry Music
  • 16:10
    Loïc zot van koken weekmenu
    17:05
    Sarah's Sweet Table
  • 16:55
    Death in Paradise
    19:00
    Hope Street
  • 16:50
    Below Deck Adventure
    18:50
    Grey's Anatomy
  • 16:30
    Ik mis je
    17:00
    NOS Journaal in Makkelijke Taal
  • 16:57
    Politieke Partijen
    17:10
    De slimste mens
  • 16:35
    Puppy Patrol
    17:00
    Peperbollen