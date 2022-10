'Frontlinie: De ijsmoord' op NPO 2

In een nieuwe aflevering van 'Frontlinie' reist Bram Vermeulen naar de smeltende ijskappen van Groenland. Het smelten van de ijskap en de klimaatverandering heeft de levens van de Groenlanders op zijn kop gezet. En dat pakt niet alleen maar verkeerd uit voor de Groenlanders.

Klimaatverandering als business opportunity

Door alle aandacht van de media voor klimaatverandering, Netflix-serie 'Borgen' en Donald Trump, is het aantal toeristen dat Groenland bezoekt nog nooit zo groot geweest.

Wetenschappers willen weten hoe snel het ijs verdwijnt en mijnbouwers zoeken naar zeldzame grondstoffen onder de smeltende kappen. Maar terwijl de burgemeester van Ilulissat klimaatverandering als een business opportunity ziet, maakt het plaatselijke politiebureau zich grote zorgen. Groenland kampt met grote sociale problemen als huiselijk geweld, alcoholmisbruik en heeft het hoogste aantal zelfmoorden ter wereld. Als Bram Vermeulen Ilulissat bezoekt is de politie druk met een onderzoek naar een menselijk been dat is gevonden op de vuilstort. Het onderzoek naar de moord legt een Ilulissat bloot dat toeristen normaal niet te zien krijgen.

'Frontlinie: De ijsmoord', donderdag 27 oktober om 20.25 uur bij de VPRO op NPO 2.