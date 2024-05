Frans Timmermans en Bas Eickhout bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag' met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Frans Timmermans en Bas Eickhout

Zondagmorgen is partijleider Frans Timmermans van GroenLinks/PvdA en lijsttrekker Bas Eickhout te gast bij Rick Nieman. Dit weekend trapt de partij de campagne af voor de Europese verkiezingen.



Rechtsgeleerde Afshin Ellian

Rechtsgeleerde Afshin Ellian is te gast over de pro-Palestina demonstraties. Hoe kijkt de hoogleraar naar de uit de hand gelopen studentenprotesten.



Parlementair verslaggever Carla Joosten

Parlementair verslaggever Carla Joosten van EW Magazine over de laatste ontwikkelingen rond de formatie. In het weekend onderhandelen de partijleiders verder over het nieuwe kabinet.



Yoeri Albrecht

Journalist en historicus Yoeri Albrecht over legendarische speelfilms waarin presidenten en premiers de hoofdrol spelen. Aanleiding is de film over de jonge jaren van Donald Trump die op het filmfestival in Cannes in première gaat.



'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 12 mei om 10.00 uur op NPO1