'Four Daughters': intieme docu over veerkracht, hoop en verzet op NPO 2

De Tunesische Olfa heeft vier dochters. Als haar twee oudsten, tieners nog, plotseling verdwijnen, blijkt dat ze zich aan hebben gesloten bij IS en naar LibiŽ zijn vertrokken.

Wat ging daaraan vooraf en wat drijft iemand tot radicalisering? In 'Four Daughters' laat regisseur Kaouther Ben Hania moeder Olfa en haar jongste dochters Eya en Tayssir de gebeurtenissen herbeleven met behulp van professionele acteurs.

Acteurs vertolken in deze hybride documentaire zowel de rol van de verdwenen dochters Ghofrane en Rahma, als die van de achtergebleven moeder Olfa. Haar gemis en die van haar dochters is groot, maar ondanks het verdriet is er ook veerkracht, hoop en verzet.

De interactie met de acteurs is confronterend en zorgt voor ontroerende scenes. Four Daughters, een intieme documentaire met humor en soms zelfs een zekere lichtheid, laat zien hoe het leven van vrouwen in een patriarchale samenleving als Tunesië eruitziet. En legt een verhaal van intergenerationeel trauma en de zoektocht naar autonomie bloot.

'Four Daughters' werd in 2024 genomineerd voor de Oscar voor Beste Documentaire en heeft op het Filmfestival van Cannes de Prijs voor Beste Documentaire en de Positive Cinema Award gewonnen.

Regie: Kaouther Ben Hania

'NPO Doc: Four Daughters' (Les filles d’Olfa, FR/TN, 2023, 108’), donderdag 26 juni om 22.20 uur bij de VPRO op NPO 2 en NPO Start.