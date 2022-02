Forugh Karimi, Willem van Toorn en Alma Mathijsen in 'Brommer Op Zee'

Presentatoren Ruth Joos en Wilfried de Jong interviewen wekelijks schrijvers en dichters over hun werk. In deze aflevering van 'Brommer op Zee' spreken zij Forugh Karimi, Willem van Toorn en Alma Mathijsen.

Psychiater Forugh Karimi (1971) debuteert met een indringend familieverhaal over een gevluchte Afghaanse moeder en haar zoon die een nieuw leven opbouwen in Nederland. Moeder Lolo komt voor een groot dilemma te staan: wat vertel ik aan mijn zoon over het verleden? 'De moeders van Mahipar' is een grote roman over liefde, vluchten en verraad.

Wilfried en Ruth gaan ook in gesprek met de 86-jarige schrijver, dichter en vertaler Willem van Toorn. In zijn nieuwe roman 'Morgenrood' krijgt een 27-jarige man de notitieboeken van zijn betovergrootvader onder ogen, waardoor hij wordt geconfronteerd met de wreedheid van de Eerste Wereldoorlog. Hierdoor gaat hij met andere ogen naar Nederland kijken. Daar is in de afgelopen honderd jaar veel veranderd, en niet altijd ten goede.

Alma Mathijsen (1984) is te gast in het schrijfhok. Zij schreef onder andere 'Alles is Carmen', 'Vergeet de meisjes' en meest recentelijk schreef ze het autobiografische boek 'Bewaar de zomer'.

Ook gaan we op bezoek bij Guido van de Wiel (1972). Hij werkte jarenlang aan een vertaling van 'Les revenentes'. Het boek van de Franse schrijver Georges Perec waarin enkel de 'e' als klinker gebruikt wordt. Binnenkort verschijnt zijn vertaling als 'De wedergekeerden'.

'Brommer Op Zee', zondag 20 februari om 19.25 uur bij de VPRO op NPO 2.