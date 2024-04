'Food for Thought' onthult de wereld achter ons voedsel

Waar komt ons voedsel vandaan? Waar gaat het naar toe? Welke weg legt het af van productie tot ons bord? Fotograaf en filmmaker Kadir van Lohuizen gaat in deze 4-delige serie samen met co-regisseur Doke Romeijn op zoek naar de wereld achter het eten op ons bord in de VS, China, Kenia, Saudi-Arabië̈ en de Verenigde Arabische Emiraten.

De serie brengt in beeld wat vaak buiten ons blikveld blijft.

Sperziebonen en avocado's uit Kenia. Het eten in de Nederlandse schappen legt gemiddeld ongeveer 30.000 kilometer af voor het op ons bord terecht komt. Dat is even ver als naar Australië̈ en weer terug. Deze overvloed aan producten is het resultaat van een complex en wereldwijd systeem, waarin Nederland een grote rol speelt.

Kenia – De groentetuin van Europa

Dagelijks komt er veel voedsel uit Kenia binnen: sperziebonen, paksoi, sugarsnaps, basilicum, mango’s en bloemkool. Veel van deze producten worden speciaal verbouwd voor de export. Waarom worden er zoveel groenten uit Kenia geïmporteerd die in Nederland zelf verbouwd kunnen worden? Het stabiele klimaat en de extreem lage lonen (zo'n 2 à 3 dollar per dag) maken Kenia de groentetuin van de Europa. De Nederlandse consument is verwend met groenten en fruit die het hele jaar beschikbaar zijn.

Op de droge Savanne ten zuiden van de hoofdstad Nairobi worden grote hoeveelheden sperzieboontjes verbouwd waarvan 70% naar Nederland gaat. De loonkosten van het verbouwen, verwerken en inpakken zijn in Kenia zo laag dat het voor Europese supermarkten goedkoper is om groenten en fruit uit Kenia te importeren. Het hele jaar door. Een bakje gesneden mango kost in Nederland in de supermarkt ongeveer evenveel als het dagloon van een arbeider in Kenia.

Over fotograaf en filmmaker Kadir van Lohuizen

Hij staat bekend om zijn scherpe blik en zijn vermogen om grote, complexe verhalen tastbaar en dichtbij te brengen. Zijn bekendste projecten gaan over de gevolgen van de stijgende zeespiegel, de diamantindustrie, migratie in de Amerika's en de manier waarop zes megasteden hun afval verwerken. Kadir heeft talloze prijzen gewonnen in de fotojournalistiek waaronder drie prijzen bij World Press Photo, de Zilveren Camera, en de prijs voor de onderzoeksjournalistiek.

