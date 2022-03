Floortje reist donderdag naar een onbekend eilandje

Floortje reist naar het totaal onbekende eilandje Mohéli: een kleine stip in de Indische Oceaan, ten noordwesten van Madagascar. Samen met twee andere eilanden vormt Mohéli de Comoren: een van de armste landen ter wereld.

Floortje bezoekt het Frans-Slowaakse stel Anne en Richard: een van de weinige buitenstaanders die Mohéli hebben ontdekt. Zij runnen hier een duikschool. Want hoe onontwikkeld het eilandje ook is, het is ook paradijselijk mooi. Anne en Richard vertellen hoe ze hier hun zeer eenvoudige bestaan hebben opgebouwd en laten Floortje kennismaken met de nog ongerepte natuur boven en onder water.

'Floortje Naar Het Einde Van De Wereld', donderdag 31 maart om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.