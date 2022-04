Floortje is donderdag op de Azoren

Ook binnen Europa reist Floortje naar een verre uithoek. Ze is op de Azoren: een Portugese archipel midden in de Atlantische Oceaan. Op het kleine eilandje Santa Maria woont het Frans-Portugese stel Rita en Loannis met hun twee jonge kinderen.

Op een idyllische plek aan de rand van het eiland maakten zij van een oude schuur hun droomhuis, waar ze grotendeels zelfvoorzienend wonen. Om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien werkt Rita drie dagen per zes weken als orthodontist op een naburig eiland. Ze ontmoet ook Jasmine, een vriendin van Rita die onderzoek doet naar walvissen in dit gebied.

