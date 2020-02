Floortje Dessing gaat terug naar het einde van de wereld

Foto: © BNNVARA 2020

Floortje Dessing bezocht de afgelopen zes jaar de meest bijzondere plekken ter wereld en ontmoette veel inspirerende mensen die hun droom achterna zijn gegaan.

Hoe is het nu met de Amerikaanse Maggie in Nepal? Hoe gaat het met de krachtige 'oervrouw' Miriam en haar oudere echtgenoot in Nieuw-Zeeland? En hoe vergaat het dierenarts Joe op het extreem geïsoleerde eiland Sint-Helena?

In 'Floortje Terug Naar Het Einde Van De Wereld' gaat Floortje terug naar mensen die ze de afgelopen jaren bezocht. Wonen ze nog aan het einde van de wereld of heeft hun leven een bijzondere wending genomen? Naast vijf afleveringen met oude bekenden reist Floortje ook met Het Rode Kruis terug naar Jemen, het land waar nog steeds een enorme humanitaire ramp plaatsvindt. Ze maakt daar het verhaal dat ze eerder niet kon maken omdat ze het grootste deel van haar verblijf in een schuilkelder zat en voortijdig het land moest verlaten. Hoe is de situatie op dit moment? Wat is er veranderd ten opzichte van de vorige keer?

Floortje: 'Ik heb in zes seizoenen heel veel inspirerende mensen op bijzondere plekken ontmoet en met vrijwel allemaal hebben we af en toe nog contact. Voor veel van onze hoofdpersonen is er na mijn eerste bezoek flink wat veranderd. Dat was voor mij aanleiding om deze serie te gaan maken. Het is ook een vraag die veel kijkers stellen bij het zien van onze reportages: houden ze dit vol? Blijft zo'n paradijs aantrekkelijk? Of in het geval van Maggie: gaat het haar lukken om haar droom te verwezenlijken om naast een weeshuis ook een school te bouwen om kinderen een toekomst te bieden?'

Aflevering 1: Nepal

In de eerste aflevering reist Floortje terug naar Maggie die een weeshuis runt in Nepal. In de afgelopen vier jaar is er veel voor Maggie veranderd; zo ging ze door een periode van diep verdriet en rouw na het verliezen van haar jongste kind Ravi, maar ook kreeg haar leven een nieuwe liefdevolle wending. Verder verwezenlijkte ze een grote droom; ze opende één van de meest duurzame scholen ter wereld, mede dankzij de grote hoeveelheid donaties uit Nederland naar aanleiding van de aflevering van vier jaar geleden.

Op 17 februari ontvangt Floortje Maggie in theater Spant! in Bussum om samen de aflevering te kijken en na te praten. Kaarten zijn hier verkrijgbaar.

Aflevering 2: Groenland

In seizoen 1 bezocht Floortje de Franse familie Brossier op hun ingevroren zeilboot in Canada. Negen maanden per jaar woonden Eric, zijn vrouw en twee jonge dochters op deze boot, midden op het ijs. Buitentemperaturen van -30, ijsberen op de loer, maar óók schommelen aan de giek en op de snowscooter naar school. Wonen ze nog steeds op deze ijskoude, maar bijzondere plek? Of hebben ze hun anker ergens anders uitgegooid?

Aflevering 3: Jemen

In Jemen, waar nog steeds een enorme humanitaire ramp plaatsvindt, maakt Floortje het verhaal dat ze eerder niet kon maken omdat ze het grootste deel van haar verblijf in een schuilkelder zat en voortijdig het land moest verlaten. Ze loopt mee met de 33-jarige Belgische Rima die voor Het Rode Kruis in een stad dichtbij de frontlinie werkt.

Aflevering 4: Nieuw-Zeeland

Verder gaat Floortje opnieuw naar Miriam in Nieuw- Zeeland. Een paar seizoenen terug liet Floortje zien hoe Miriam geheel zelfvoorzienend in de bossen woonde met haar oudere echtgenoot Peter. Floortje zoekt haar nu op als ze opnieuw een tocht maakt door de Nieuw-Zeelandse wildernis. Maar deze keer zonder Peter. Ze ziet hoe het leven van Miriam en Peter flink is veranderd ten opzichte van haar laatste bezoek.

Aflevering 5: Sint- Helena

In 2014 bezocht Floortje de Engelse dierarts Joe Hollins die op het prachtige en extreem geïsoleerde eiland Sint-Helena woont. Een plek die je alleen kon bereiken met een boottocht van vijf dagen. Inmiddels is er veel veranderd op het eiland en is het een stuk minder geïsoleerd doordat in 2017 een directe verbinding met de bewoonde wereld werd gerealiseerd. Wat heeft deze grote verandering voor impact op het leven daar?

Aflevering 6: Engeland

Tot slot zoekt Floortje een oude bekende op die het einde van de wereld heeft verlaten en is teruggekeerd naar huis. Wat beweegt iemand om het paradijs te verruilen voor het grauwe en grijze Engeland? Lukt het om daar weer het oude leven op te pakken?

'Floortje Terug Naar Het Einde Van De Wereld', vanaf 20 februari iedere donderdag om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 1.