'Floortje Blijft Hier' bij plastic soup surfer Merijn

Floortje bezoekt timmerman en restaurateur Stefan. Met zijn passie voor leven in vroegere tijden brengt hij op zeer ambachtelijke manier huizen en interieurs weer helemaal terug in de stijl van de 17e, 18e of 19e eeuw.

Ook in zijn privéleven draait het om authenticiteit en duurzaamheid. Stefan woont met zijn vrouw in een oorspronkelijk huisje uit 1850.

Plastic Soup Surfer Merijn strijdt met zijn surfexpedities al jarenlang tegen zwerfafval. Tijdens een 550 kilometer lange suptocht van Maastricht naar Schiermonnikoog bezoekt Merijn scholen, met als doel afvalscheiding te promoten.

En Timothy, danser bij Het Nationale Ballet, danst een solo in de lege Amsterdamse Stopera.

'Floortje Blijft Hier', vrijdag 18 december om 21.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.