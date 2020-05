Filmklassiekers bij MAX: 'The Party', 'Irma la Douce' en 'The Fortune Cookie '

MAX zendt tal van filmklassiekers uit. 'The Party', 'Irma la Douce' en 'The Fortune Cookie' worden op verschillende werkdagen in mei rond 14.30 uur uitgezonden bij MAX op NPO 2.

Omroep MAX-directeur Jan Slagter: 'We krijgen vanuit onze achterban veel verzoeken om filmklassiekers uit te zenden. In deze tijd waarbij vanwege de coronamaatregelen mensen zoveel mogelijk thuis blijven, bieden wij deze films graag aan. Even terug in de tijd en de gedachten verzetten.'

Donderdag 14 mei, 14.50 uur, NPO 2 - 'The Party' (1968)

De Indiase acteur Hrundi V. Bakshi (Peter Sellers) maakt er een zooitje van tijdens de opnames van een kostuumdrama en wordt toegevoegd aan de 'ontsla deze persoon-lijst'. Als er een fout wordt gemaakt met twee namenlijsten, komt zijn naam te staan op de gastenlijst van een elite-feest. Hij gaat ernaartoe en iedereen neemt aan dat hij gewoon uitgenodigd is. Dan beginnen de misverstanden. Eén van Peter Sellers' meest hilarische films. Net als in de bekende 'Pink Panther'-films, was de regie in handen van Blake Edwards.

Woensdag 20 mei, 14.00 uur, NPO 2 – 'Irma la Douce' (1963)

'Irma la Douce' is een Amerikaanse romantische komedie uit 1963 van Billy Wilder, met in de hoofdrollen Jack Lemmon en Shirley MacLaine. De film is gebaseerd op de gelijknamige musical van Marguerite Monnot. Een bitterzoete komedie over de naïeve Parijse politieagent Nestor Patou (Lemmon) die een verhouding krijgt met een prostituee (MacLaine) en zich als haar nieuwe beschermheer opwerpt. De muziek van de onlangs overleden Franse componist André Previn, werd bekroond met een Oscar.

Donderdag 28 mei, 14.25 uur, NPO 2 – 'The Fortune Cookie' (1966)

Deze filmklassieker van Billy Wilder uit 1966 vertelt het verhaal van Harry Hinkle (Jack Lemmon). Harry maakt als cameraman opnames van een footballwedstrijd, maar hij wordt omver gelopen. Zijn zwager, Willy Gingrich (Walter Matthau) is advocaat, en zal het ontslag uit het ziekenhuis van Harry pas uitstellen tot de verzekering een miljoen uitkeert. Harry voelt zich kerngezond, maar speelt het spel mee. In 'The Fortune Cookie' spelen Lemmon en Matthau voor het eerst samen en dat leverde Matthau een Oscar op.

Er volgen nog meer filmklassiekers bij MAX op NPO 2. De uitzendgegevens van deze films worden binnenkort bekendgemaakt.

'MAX Filmklassiekers', verschillende werkdagen rond 14.30 uur op NPO 2.