Februari op BBC NL en BBC NL+: misdaad domineert, documentaires maken indruk

Het onwaarschijnlijke misdaadbestrijdende duo is terug op de geplaveide straten van Shakespeares geboorteplaats om opnieuw spannende mysteries en uiterst gruwelijke moorden op te lossen in het vijfde seizoen van 'Shakespeare and Hathaway – Private Investigators'.

'Shakespeare and Hathaway – Private Investigators' seizoen 5 gaat in première op vrijdag 20 februari om 21.00 uur op BBC NL

De norse ex-agent Frank en de warmhartige voormalig kapster Lu zijn ieder hun eigen weg gegaan. Maar het duurt niet lang voordat gebeurtenissen hen weer samenbrengen, samen met hun theatrale assistent Sebastian.

Een horrorfilmregisseur schakelt het team in wanneer hij wordt geterroriseerd door een van zijn eigen creaties. Een cliënt komt dodelijk om het leven door elektrocutie tijdens een teambuildingweekend. En tijdens een reünie van een moordmysterieschool is een moordenaar op vrije voeten in een afgelegen landhuis. Ondertussen verschuilt een saboteur zich in de schaduw, vastbesloten het Agentschap te vernietigen. Kan techwonder Spider helpen de dader te ontmaskeren voordat het te laat is?

'Dalgliesh' seizoen 3 gaat in première op donderdag 26 februari om 21.00 uur op BBC NL

De geliefde misdaadserie 'Dalgliesh' keert terug op BBC NL. Het derde seizoen, bestaande uit zes afleveringen, is gebaseerd op drie romans uit de bestsellende moordreeks Adam Dalgliesh Mystery van P.D. James. SAG Award-genomineerde Bertie Carvel ('The Crown') kruipt opnieuw in de huid van de raadselachtige titelrol.

In seizoen drie onderzoekt Commander Dalgliesh een brute moord op een seminarie in West Sussex, waar vrijwel iedereen wrok koestert tegen het slachtoffer. Wanneer er een tweede moord plaatsvindt, dreigen verborgen agenda’s en leugens de orde te ontwrichten.

In Essex leidt de moord op een jonge vrouw binnen een invloedrijk huishouden Dalgliesh een web van geheimen en politieke intriges binnen. Terwijl schokkende beschuldigingen aan het licht komen, onthullen slopende verhoren het getroebleerde leven van het slachtoffer, maar een onthutsende bekentenis dwingt Dalgliesh de misleiding in het hart van de zaak onder ogen te zien. In beide verhalen leiden motieven geworteld in ambitie, geloof en verraad tot huiveringwekkende onthullingen.

'My Life is Murder' seizoen 5 gaat in premiere op dinsdag 17 februari om 21.00 uur op BBC NL

Lucy Lawless keert terug als de scherpe en eigenzinnige onderzoeker Alexa Crowe. In seizoen vijf staat ze er niet alleen voor: tech-expert Madison, café-eigenaar Reuben en haar broer Will zijn opnieuw van de partij. Ook detective Harry blijft een belangrijke bondgenoot, terwijl kat Chowder onverminderd voor chaos zorgt.

Tijdens een vakantie in Fiji wordt Alexa geconfronteerd met een oude vijand. Tegelijkertijd wordt ze herenigd met haar voormalige politiepartner Jesse – is hij degene die ze nooit helemaal heeft losgelaten?

Met steun van haar whānau duikt Alexa opnieuw in complexe zaken waarin geheimen uit het verleden aan de oppervlakte komen.

'Midsomer Murders' seizoen 24 gaat in première op zondag 22 februari om 21.00 uur op BBC NL

In het 24e seizoen van 'Midsomer Murders' keren DCI John Barnaby en DS Jamie Winter terug naar de ogenschijnlijk rustige dorpen van Midsomer, waar schoonheid dodelijke geheimen verbergt. In vier meeslepende nieuwe mysteries botsen traditie, ambitie en obsessie met moord.

Het seizoen begint op het historische Stourwick Estate, waar de radicale plannen van een opstandige erfgenaam familieruzies doen oplaaien met fatale gevolgen. Vervolgens lanceert een gevierde puzzelmaker zijn beruchte schattenjacht opnieuw, maar wanneer hij dood wordt aangetroffen, moeten Barnaby en Winter aanwijzingen ontrafelen die net zo duivels zijn als die in zijn boek. In Greater Canis belanden de detectives in de excentrieke wereld van huisdierdetectives, hondenontvoeringen en kattenintriges nadat een lokale held dood wordt gevonden in een hondenkennel.

Tot slot krijgt Goodman’s Land; trots uitgeroepen tot 'het groenste dorp van Midsomer'; te maken met onrust wanneer een Texaanse oliemagnaat het hele gehucht opkoopt, wat leidt tot ecologische spanningen en een reeks gruwelijke moorden.

Met zwarte humor, eigenzinnige personages en onverwachte wendingen bewijst dit seizoen dat er in Midsomer achter elke idyllische façade een motief voor moord schuilgaat.

'Foyle’s War' seizoen 4 gaat in premiere op zaterdag 21 februari om 20.00 uur op BBC NL

In het vierde seizoen van Foyle’s War komen geschiedenis en misdaad samen tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog. Michael Kitchen ('Out of Africa') keert terug als inspecteur Christopher Foyle in het kustplaatsje Hastings.

'The Madame Blanc Mysteries' gaat in premiere op donderdag 12 februari om 21.00 uur op BBC NL

'The Madame Blanc Mysteries' keert terug met een spannende kerstspecial vol glamour, intrige en gevaar. Op kerstavond woont Jean White (Sally Lindsay) samen met Jeremy, Judith en Dom een exclusieve soirée bij in het Musée de Ste Victoire. Jean wordt gevraagd een kostbaar antiek object te authenticeren: een zeldzame Ormolu-doos die ooit toebehoorde aan Marie Antoinette.

Maar de avond neemt een dodelijke wending wanneer Jean de doos opent en een tikkende bom ontdekt die binnen negentig minuten zal ontploffen. De stalen luiken sluiten, een bewaker wordt vermoord en de dader lijkt zich nog in het museum te bevinden. Buiten probeert Caron samen met Gloria, Richard en Patrick binnen te breken, terwijl Dom een huiveringwekkend raadsel ontdekt: de code om de bom te stoppen bevindt zich ergens in het museum. Met moord, jaloezie en een race tegen de klok is dit Jeans zwaarste uitdaging tot nu toe.

Nog te zien op BBC NL in februari

'The Count of Monte Cristo' – elke zondag om 21.00 uur t/m 15 februari

'Ripper Street' seizoen 3 – elke woensdag om 21.00 uur t/m 18 februari

'Return to Paradise' seizoen 2 – elke maandag om 21.00 uur t/m 9 februari

'Art Detectives' – elke dinsdag om 21.00 uur t/m 10 februari

'Blue Lights' seizoen 3 – elke vrijdag om 21.00 uur t/m 13 februari

'Foyle’s War' seizoen 3 – elke zaterdag om 20.00 uur t/m 14 februari

Nieuw op BBC NL+ in februari:

'Life' is beschikbaar op BBC NL+ vanaf zondag 1 februari 2026

In 'Life', verteld door Sir David Attenborough, volgen spanning, onthullingen en nooit eerder vertoonde beelden elkaar in hoog tempo op.

Deze indrukwekkende tiendelige blockbuster neemt je mee naar 130 ongelooflijke verhalen vanaf de frontlinies van de natuurlijke wereld. Ontdek de prachtige verscheidenheid van het leven op aarde en de spectaculaire, soms buitengewone tactieken die dieren en planten hebben ontwikkeld om te overleven. Dit is evolutie in actie: individuele wezens onder extreme druk om uitdagingen van vijanden en hun omgeving te overwinnen, waarbij de grenzen van gedrag worden verlegd.

Met baanbrekende filmtechnieken worden ongekende, verbluffend mooie scènes vastgelegd: vogels die over het wateroppervlak rennen en dansen in duizelingwekkend ingewikkelde balts- en trouwrituelen, vissen die roofdieren te slim af zijn door met hun vinnen te ‘vliegen’, vliegen die het tegen elkaar opnemen in een betoverende wedstrijd van oogbol-opzwelling… Meer dan vier jaar in de maak, gefilmd over 3000 dagen, op elk continent en in elk leefgebied: dit is 'Life' zoals je het nog nooit eerder hebt gezien.

'This Is MY House' seizoen 2 is beschikbaar op BBC NL+ vanaf maandag 2 februari 2026

Vier mensen beweren allemaal dezelfde persoon te zijn en eigenaar te zijn van hetzelfde huis maar wie spreekt de waarheid? Bekende panelleden proberen feit van fictie te scheiden. Nadat zij een rondleiding hebben gekregen door het huis en de omgeving, is het aan hen om te beslissen wie volgens hen de echte huiseigenaar is.

Wie de celebrities ook kiezen - leugenaar of niet - gaat naar huis met de geldprijs. Een gokspel als geen ander: 'This Is MY House' staat garant voor volop lachwekkende momenten, terwijl elk van de vier deelnemers de panelleden probeert te overtuigen dat hij of zij de echte eigenaar is.

'Louis Theroux: Mothers On The Edge' is beschikbaar op BBC NL+ vanaf zaterdag 7 February 2026

In 'Louis Theroux: Mothers On The Edge' volgt de bekroonde documentairemaker Louis Theroux drie psychiatrische moeder-babyafdelingen in het Verenigd Koninkrijk. Hier blijven vrouwen met psychische problemen samen met hun baby’s, in plaats van van hen gescheiden te worden. Omdat onvoorspelbaar en zelfbeschadigend gedrag regelmatig voorkomt, moeten professionals voortdurend beoordelen of het samenhouden van moeder en kind in ieders belang is.

Het uitgangspunt is dat de band tussen moeder en baby zo sterk is dat scheiding schadelijk zou zijn. Maar wanneer wordt het gedrag van de moeder nadelig voor haar eigen welzijn en dat van haar kind?

'The Misadventures Of Romesh Ranganathan' is beschikbaar op BBC NL+ vanaf dinsdag 10 februari 2026

In 'The Misadventures Of Romesh Ranganathan' reist Romesh Ranganathan; gewone man, comedian en zelfverklaarde angsthaas; af naar enkele van ’s werelds minst voor de hand liggende toeristische bestemmingen. Met behulp van een insidergids wil hij ontdekken of deze plekken echt zo slecht zijn als hun reputatie, of juist de volgende hippe vakantiebestemming vormen.

Er is echter één probleem: Romesh heeft al moeite met het aansluiten van een reisstekker, laat staan met het omgaan met een vijandige buitenlandse situatie. In elk land wordt hij begeleid door een lokale host, ontmoet hij bijzondere mensen en belandt hij in bizarre subculturen, terwijl hij het eten, de hotels en de bezienswaardigheden verkent. Zo probeert hij uit te vinden of we er allemaal op vakantie zouden moeten gaan of toch gewoon bij Spanje moeten blijven.

'Lynley' is beschikbaar op BBC NL+ vanaf vrijdag 13 februari 2026

In 'Lynley', een frisse bewerking van de misdaadromans van Elizabeth George, vormen twee totaal verschillende rechercheurs uit uiteenlopende werelden een uniek duo.

Tommy Lynley is een briljante politierechercheur, maar binnen het korps een buitenstaander; puur vanwege zijn aristocratische afkomst. Hij wordt gekoppeld aan Barbara Havers, een sergeant met een eigenzinnige houding en een arbeidersachtergrond. Ogenschijnlijk hebben ze niets gemeen, maar tegen alle verwachtingen in groeien Lynley en Havers uit tot een ijzersterk team, verbonden door hun gezamenlijke streven naar gerechtigheid. Zijn brein en haar vechtlust; zijn kennis en haar instincten. Alleen door zij aan zij samen te werken, ontdekken ze waar ze werkelijk thuishoren.

'Will You Marry Me?' seizoen 2 is beschikbaar op BBC NL+ vanaf zaterdag 14 februari 2026

In 'Will You Marry Me?' schakelen verliefde romantici ’s werelds beste huwelijksaanzoek-planners in om dé vraag op de meest extravagante, emotionele en onverwachte manieren te stellen.

Grootse huwelijksaanzoeken worden steeds groter en gedurfder; alleen al de hashtag #proposal heeft op TikTok meer dan 20 miljard views gegenereerd. Geïnspireerd door deze moderne trend van grootschalige, verrassende romantische gebaren helpt deze vrolijke serie aanstaande bruiden en bruidegoms om in het geheim plannen te smeden voor de belangrijkste vraag van hun leven.

Mogelijk gemaakt door een deskundig team van romantische eventplanners, gevestigd op 40 verdiepingen hoogte in The Shard, variëren de aanzoeken van gepersonaliseerde escaperooms tot spectaculaire skydives; geen idee of budget is te gek. De experts staan klaar om relaties naar een hoger niveau te tillen en kunnen alles garanderen… behalve het “ja”-woord!

'Frozen Planet' is beschikbaar op BBC NL+ vanaf zondag 15 februari 2026

Maak de reis van je leven, terwijl de veelgeprezen Natural History Unit van de BBC je meeneemt op een spectaculaire poolexpeditie door een adembenemend landschap dat de meeste mensen nooit zullen ervaren. Ambitieus en episch van opzet is deze baanbrekende serie het ultieme portret van de grote wildernissen van het Noordpool- en Zuidpoolgebied, voordat ze voorgoed veranderen.

Verteld door de wereldberoemde natuuronderzoeker Sir David Attenborough brengt Frozen Planet nieuwe technologie naar de meest extreme en afgelegen delen van onze planeet. Cameraploegen leggen baanbrekende beelden vast terwijl ze diep onder het ijs afdalen in een magische wereld van reuzen, afzakken tot in het hart van een uitbarstende poolvulkaan en over de Antarctische ijskap naar de Zuidpool vliegen.

Kom dichter dan ooit tevoren bij het leven van charismatische dieren en wees getuige van buitengewone voorbeelden van overleven tegen alle verwachtingen in.

'The Great American Baking Show' seizoen 7 is beschikbaar op BBC NL+ vanaf maandag 23 februari 2026

De temperatuur loopt op, maar doen de taarten dat ook? Op uw plaatsen, klaar… bakken!

Presentatoren Zach Cherry en Casey Wilson verwelkomen acht getalenteerde bakkers uit alle hoeken van Amerika in de witte tent, waar zowel lekkernijen als rampen op het menu staan in het zevende seizoen van 'The Great American Baking Show'.

Terwijl zij proberen zich met kloppen, kneden en decoreren naar de top te bakken, worden hun vaardigheden onderworpen aan de zwaarste smaaktesten door juryleden Paul Hollywood en Prue Leith. Van decadente en verfijnde patisserie tot uitbundige en ingewikkelde blikvangers: de uitdagingen zijn zoals altijd zowel om van te watertanden als om je mond van open te laten vallen. Maar slechts één bakker kan tot de absolute top rijzen… en gekroond worden tot Amerika’s beste amateurbakker!

'North Atlantic: The Dark Ocean' is beschikbaar op BBC NL+ vanaf woensdag 25 februari 2026

'North Atlantic: The Dark Ocean' is een ambitieus natuurhistorisch programma dat de iconische dieren en het zeeleven van de Noord-Atlantische Oceaan op spectaculaire wijze in beeld brengt.

Geïnspireerd door zijn Ierse voorouders die hem voorgingen, verkent onderwatercameraman Ken O’Sullivan de donkere diepten van de Noord-Atlantische Oceaan en dompelt hij de kijker onder in de betoverende wereld van marien onderzoek. Daarbij besteedt hij aandacht aan de dringende strijd om het indrukwekkende zeeleven dat hij tegenkomt te beschermen en brengt hij een eerbetoon aan de eeuwenoude geest van ontdekkingsreizigers.