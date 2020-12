Familie Jelies in vakantiestemming in 'Een Huis Vol'

In Duitsland staat het aanstaande echtpaar een grote verrassing te wachten wanneer blijkt dat Rob en Thaila een vrijgezellenfeest hebben georganiseerd.

Of deze verrassing wel zo goed uitpakt is nog maar de vraag..

De familie Jelies zit vol in de vakantiestemming. Ze benutten alle vrije tijd met elkaar en genieten van het mooie landschap dat Oostenrijk te bieden heeft. Daarbij mag natuurlijk een bezoek aan de kerk niet ontbreken.

Ook de familie Kraan is op vakantie in het mooie Luxemburg. Iedereen geniet van het buitenleven op de camping. Dochter Julia en zoon Stan bereiden een verrassing voor maar of dit zonder horten en stoten lukt..

'Een Huis Vol', donderdag 24 december om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.