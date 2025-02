Extra uitzendingen rondom Duitse verkiezingen bij de NOS

Op zondag 23 februari besteedt de NOS uitgebreid aandacht aan de uitslag van de Duitse parlementsverkiezingen met speciale uitzendingen op televisie, online en radio.

De focus ligt op de betekenis van de verkiezingsuitslag, niet alleen voor Duitsland zelf, maar ook voor Europa en de geopolitieke verhoudingen. Om 18.00 uur wordt de uitslag van de eerste exitpoll bekendgemaakt.

De Duitsers moeten opnieuw naar de stembus vanwege de val van de huidige regering, die wordt geleid door de sociaal-democraat Scholz (SPD). Het lijkt waarschijnlijk dat de christendemocraten, nu nog in de oppositie, de grootste worden. Ook de rechts-radicale AfD zit in de lift.

Televisie en online

De televisie- en online-uitzending wordt gepresenteerd door Mark Visser. Studiogast is Marja Verburg, historicus verbonden aan Duitslandweb, de Nederlandse nieuwssite van het Duitslandinstituut, onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. Tijdens de uitzending zijn er schakelingen met correspondent Charlotte Waaijers in Duitsland, en met verslaggevers op locatie bij de partijen CDU, AfD en SPD. Ook kan het publiek rechtstreeks vragen stellen aan correspondent Charlotte Waaijers. Daarnaast is er contact met onze correspondenten in Brussel, Parijs en Warschau voor internationale reacties, en met Haagse verslaggevers voor de reacties vanuit de politiek in Nederland.

Radio

De radio-uitzending wordt gepresenteerd door Fleur Wallenburg en Sophie Derkzen van het VPRO-radioprogramma 'Bureau Buitenland'. Te gast zijn onder anderen Wiebke Pittlik, hoofdredacteur van Duitslandweb, en Sander Tordoir, econoom van denktank Centre for European Reform in Berlijn. Met de laatste gaat het met name over de uitdagingen waar de Duitse economie de komende jaren voor staat. Duitsland-correspondent Chiem Balduk geeft geregeld updates.

Online: liveblog

Behalve de live-uitzending met Mark Visser kunnen bezoekers van NOS.nl en de NOS-app ook het liveblog volgen. Daar zijn de hele verkiezingsdag de laatste updates te vinden, alsook analyses en reacties op de uitslag.

'NOS Duitsland Kiest'

Zondag 23 februari

17.45-18.25 uur, NPO 1

17.45-18.40 uur, NOS.nl en de NOS app

17.59-20.00 uur, NPO Radio 1