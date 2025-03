Extra aflevering 'Focus': wetenschap in de vuurlinie van Trump

De regering-Trump is bezig met een harde aanval op de wetenschap: subsidies worden stopgezet, publicaties verdwijnen van het internet en wetenschappers worden monddood gemaakt.

Wat zijn de gevolgen voor de Nederland? En wat zijn de gevolgen wereldwijd?

In een ingelaste en extra lange aflevering van het NTR-wetenschapsprogramma 'Focus' ontvangt Petra Grijzen topwetenschappers als Marileen Dogterom, hoogleraar biofysica en president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Anja Schreijer, medisch directeur van het Pandemic and Disaster Preparedness Center (PDPC), hoogleraar Sabine Oertelt-Prigione (genderstudies, RadboudUMC)) en Han Dolman, directeur van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Zij maken zich grote zorgen over het beleid van de Amerikaanse regering.

Ook te gast is Marieke de Vries, tot het aantreden van Donald Trump in 2025 correspondent in de Verenigde Staten voor de NOS. Vanuit de VS is er een verslag van de March for Science vorige week in Washington, waarin wetenschappers opstonden tegen het beleid van Donald Trump.

Gesproken wordt verder met viroloog Marion Koopmans (Erasmus MC), oceanograaf Sjoerd Groeskamp (NIOZ) en epidemioloog Sanne Peters (Utrecht UMC).

Deze actuele en extra lange uitzending komt in plaats van de aangekondigde aflevering over groene pesticiden - die verschuift naar het najaar.

'Focus: Wetenschap in de vuurlinie van Trump', woensdag 12 maart om 20.30 uur bij de NTR op NPO 2.