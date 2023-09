Explosies Winschoten en afpersing in 'Opsporing Verzocht'

Wat is er mis in Groningen? Dinsdagochtend ontplofte aan de Langestraat in Winschoten een explosief. Zaterdagochtend was er in dezelfde straat, een aantal panden verder, ook al een ontploffing.

Ook een pand aan de Herestraat in Groningen was al twee keer doelwit van aanslagen. Een woordvoerder van de politie deelt vanavond in 'Opsporing Verzocht' bewakingsbeelden en vertelt meer over het grootschalige onderzoek naar de incidenten.

Spaargeld mee…alles kwijt na beroving

Een jonge buitenlandse vrouw woonde en werkte al langere tijd in Eindhoven toen ze op zondag 20 augustus werd beroofd op straat in Eindhoven. De dader spoot de vrouw met een bijtende tof in haar ogen en trok daarna haar handtas mee. In die tas zat al haar spaargeld, dat de vrouw van huis uit liever bij zich hield. Er zijn bewakingsbeelden van de betrokken verdachten.

Man in Landsmeer zwaar mishandeld bij afpersing

Een 24-jarige Amsterdammer heeft in de nacht van 5 op 6 juni zo’n zeven uur in een kast opgesloten gezeten nadat hij vlak ervoor ernstig mishandeld was door twee mannen die hem afpersten. De vrouw die het slachtoffer in de val lokte werd aangehouden, maar de twee mannen die het slachtoffer onder andere met een stok sloegen zijn nog niet getraceerd. Eén verdachte is pinnend gefilmd in Amsterdam.

Verder onder andere beelden van inbraken in Vught en Ugchelen, de beroving van een tiener in Nieuwegein en de zoektocht naar een aantal pinfraudeurs.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 19 september om 20.40 uur bij AVROTROS op NPO 2.