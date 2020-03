'Expedition Unknown: Search for the Afterlife' op Discovery

Historicus Josh Gates is op ontdekkingsreis naar een wel heel bijzondere plek: het hiernamaals. Via oude opgravingen en nieuwe technologieŽn onderzoekt hij hoe zowel onze voorvaderen als de hedendaagse mens aankijkt tegen het leven na de dood.

In dit nieuwe bijzondere seizoen van 'Expedition Unknown: Search for the Afterlife' reist hij naar opmerkelijke plekken op aarde, bezoekt hij laboratoria en spreekt hij met archeologen, reïncarnatiekenners en wetenschappers om die ene vraag te beantwoorden: is er leven na de dood? Hij begint zijn zoektocht in Turkije waar hij een tempel in de oude stad Hierapolis bezoekt waarvan gezegd werd dat het de poort naar de hel bezat. Dieren die door die poort gingen, kwamen er nooit meer levend uit. De tempel is inmiddels onder water gelopen door een nabijgelegen bron, maar dat weerhoudt Josh niet om de tempel in duikuitrusting te betreden en te achterhalen wat er zich achter die hellepoort kan hebben afgespeeld. Komt hij zelf ongeschonden weer terug en weet hij het mysterie op te lossen? Ook spreekt hij in deze aflevering een arts die uitlegt hoe bewustzijn de dood kan overleven.

'Expedition Unknown: Search for the Afterlife', vrijdag 6 maart om 21.30 uur op Discovery.