Eva Crutzen zondag derde gast in 'VPRO Zomergasten'

Cabaretière, zangeres en actrice Eva Crutzen (Maastricht, 1987) is op 10 augustus de derde Zomergast. Griet Op de Beeck spreekt met Crutzen over haar werk en leven aan de hand van onder andere een intieme plasscène uit de met prijzen overladen Noorse film 'The Worst Person in the World'.

Daarnaast zien we een volledig uit de hand lopende verkeersruzie in de Argentijnse film Relatos salvajes. Crutzen laat ook een aantal van haar helden zien, waaronder Limburgs fenomeen Beppie Kraft, die haar grote liefde bezingt en schrijver en actrice Miranda July, die een even simpele als onmogelijke vraag moet beantwoorden in de korte film 'Are You the Favorite Person of Anybody'?.

Crutzen is bekend van televisieseries als 'Promenade', 'Klikbeet' en 'Tropenjaren'. In 2024 maakt ze 'Bodem', een zesdelige tragikomische televisieserie die ze zelf schrijft, produceert en regisseert. En waarin ze de rol van hoofdpersonage Cat speelt: een destructieve dertiger, die worstelt met haar verdriet over haar overleden broer, en haar toevlucht zoekt in seks, drugs en rock-’n-roll. 'Bodem raakt kijkers diep en ontvangt lovende reacties van recensenten, vanwege de geestige toon waarmee Crutzen rouw bespreekbaar maakt en de vernieuwende vorm waarin er geschakeld wordt tussen drama en satire. De serie, waarvan in het najaar het tweede seizoen verschijnt, levert Crutzen een nominatie voor de Zilveren Nipkowschijf en Dutch Directors Guild Award op, en ze wint de Edmond Hustinxprijs voor dramaschrijvers en het Gouden Kalf in de categorie Beste Hoofdrol Dramaserie.

Ook haar werk op het toneel wordt gelauwerd. Al meteen na haar opleiding aan de Frank Sanders Akademie voor Muziektheater – Crutzen is 21 jaar – krijgt ze de publieksprijs op het Amsterdams Kleinkunst Festival (2012). Voor haar cabaretvoorstelling Bankzitten ontvangt ze het Rabo Talenten Concours (2014). En in 2016 is ze met haar tweede solovoorstelling Spiritus genomineerd voor de Neerlands Hoop, een prijs voor veelbelovende theatermakers. Opslaan als, haar cabaretvoorstelling over herinneringen die vergaan, bewerkt ze voor televisie tot een driedelige serie. Op het podium is ze ‘grappig, energiek en een sterke performer’ (Theaterkrant), ‘onbeschaamd’ (AD) en ‘flitsend’ en ‘veelzijdig’ (NRC).

Crutzen groeit op in Maastricht. Als Crutzen elf jaar is, overlijdt haar moeder. Sindsdien spelen vergankelijkheid en rouw een grote rol in haar leven, en zijn belangrijke motieven voor veel van haar werk. Crutzen woont in Amsterdam met haar dochter en vriend.

Eva Crutzen over 'Zomergasten': 'Ik verzamel alles wat ik mooi, inspirerend, pijnlijk en grappig vind. De gemene deler is dat het fragmenten zijn die zware, universele thema’s, zoals rouw, eenzaamheid en buiten de boot vallen, op een lichte manier vertellen.Verder wil ik me zo min mogelijk voornemen over wat mijn avond met kijkers moet doen. Ik hoop op een zo oprecht en kwetsbaar mogelijk gesprek met Griet. Ondanks dat ik duizend kleuren schijt, heb ik er ontzettend veel zin in.'

'VPRO Zomergasten', zondag 10 augustus om 20.15 uur bij de VPRO op NPO 2.