Erotiek staat centraal in 'Een Programma over de Jaren Negentig'

Voor 'Een Programma over de Jaren Negentig' haalt de VPRO Henny Huisman uit de ijskast. Hij is het historisch geweten van de nieuwe achtdelige serie over de nineties.

Vanuit een Chinees-Indisch restaurant interviewt Marijn Frank de hoofdrolspelers van het decennium. In de tweede aflevering over erotiek schuift onder andere sekstelefoniste Esther bij haar aan.

Pubers van nu hebben porno binnen handbereik in het privédomein van hun slaapkamers. Maar dat is lang niet altijd zo geweest. Henny Huisman moest het in zijn jeugd doen met een balpennetje waarop een pin-up girl stond afgebeeld. Een programma over de jaren negentig blikt terug op het laatste tijdperk voor de komst van het internet. Waar haalden pubers in de jaren negentig hun inspiratie vandaan? Een verhaal over erotische teletekstpagina’s, postordergidsen en pikante kaartspelletjes van de kermis.

Een Programma over de Jaren Negentig' staat met één been in de moderne tijd en met het andere been in het verleden. Een feest van herkenning voor iedereen boven de dertig en een bron van verbazing voor iedereen die jonger is. Absurditeit, hilariteit, maar ook ontroering kleuren de serie. Een geschiedenisprogramma zoals je het niet eerder zag.

'Een programma over de Jaren Negentig' wordt uitgezonden op donderdag 5 november om 21.40 uur bij de VPRO op NPO 3.