Erik Scherder, Paul Schilperoord, Ruth Jacott en Ferdi Bolland in 'Tijd voor MAX'

Foto: © Omroep MAX 2018

Van maandag 3 februari tot en met vrijdag 7 februari schuiven er weer veel gasten aan bij Sybrand en Martine. Onder anderen Erik Scherder, Paul Schilperoord, Ruth Jacott en Ferdi Bolland zijn deze week te zien bij 'Tijd voor MAX'.

We beginnen de eerste week van februari op maandag 3 februari met een bezoek van neuropsycholoog Erik Scherder. Vanaf maandagavond zendt MAX het nieuwe programma 'Niet Zonder Ons' uit. De zesdelige serie volgt zes mensen met een hersenaandoening die weer aan het werk gaan. Aan tafel legt Erik uit waarom het zo ontzettend belangrijk is dat deze mensen weer deel uitmaken van de samenleving. In de keuken staat Janny van der Heijden.

Dinsdag 4 februari zit journalist Paul Schilperoord aan tafel. Hij schreef enkele jaren terug Het ware verhaal van de Kever, over de Volkswagen Kever. Deze auto heeft Adolf Hitler persoonlijk bij autofabrikant Porsche besteld om autorijden betaalbaar te maken voor het Duitse volk. Tijdens zijn onderzoek ontdekte Paul dat niet Porsche, maar de Joodse ingenieur Josef Ganz aan de wieg stond van het ontwerp van de eerste Kever, iets wat zorgvuldig uit de geschiedenisboeken is gewist. Inmiddels is er het tweede boek van Paul, De zoektocht naar Josef Ganz en wordt de documentaire Ganz: How I lost my Beetle dezelfde avond op NPO 2 uitgezonden.

Vorige week verscheen de vijftigste oplage van het sportblad Helden. Op woensdag 5 februari gaan Sybrand en Martine in gesprek met de oprichters, sportjournalisten én vader en dochter Frits en Barbara Barend over wat hun blad zo succesvol maakt. In de keuken staat de winnaar van 'Heel Holland Bakt 2018-2019' Anna Yilmaz en Ruth Jacott treedt met haar band op.

Donderdag 6 februari is zanger, componist en muziekproducer Ferdi Bolland te gast. Hij zit inmiddels vijftig jaar in het vak en vierde grote internationale successen, onder meer met artiesten als Falco en de band Status Quo. Ook werkte hij samen met zanger Johnny Logan, die donderdag in 'Tijd voor MAX' optreedt. In de keuken staat de afvaller uit de afgelopen 'Heel Holland Bakt-'uitzending.

We sluiten de week op vrijdag 7 februari af met het Nederlandse 470-zeilduo Lobke Berkhout en Afrodite Zegers. Ze hebben het ticket voor de Olympische Spelen in Tokio al op zak en in de aanloop daarnaartoe gaan ze geen trainingsmogelijkheid uit de weg. Net terug van de World Cup Miami, waar ze zevende werden, maken ze zich alweer op voor het WK 470, dat plaatsvindt van 16 tot en met 21 maart in Palma de Mallorca. In 'Tijd voor MAX' praten ze over hun kansen op een olympische medaille. Wetenschapsjournalist Anna Gimbrère praat over haar vakgebied en in de keuken staat Meester Patissier en Meester Boulanger Robèrt van Beckhoven.

'Tijd voor MAX', elke werkdag om 17.10 uur op NPO 1.