Erik Scherder Onderzoekt: Eerst Zien dan Geloven

Eerst zien dan geloven, luidt het aloude gezegde. Toch geloven miljoenen Nederlanders dat er meer is dan ze kunnen waarnemen. Erik Scherder gaat op zoek naar de wetenschap tussen hemel en aarde; valt het onverklaarbare misschien toch te verklaren?

En is het onzichtbare met de hulp van de wetenschap misschien toch een beetje zicht- of voelbaar te maken?

In de kerk uit zijn jeugd gaat Erik Scherder op zoek naar spirituele ervaringen. Met behulp van de 'god-helm' en wetenchapper Michiel van Elk ondergaan een aantal proefpersonen een bijzonder experiment; kunnen spirituele ervaringen worden opgewekt en geregistreerd met behulp van elektromagnetische golven die via een helm op het hoofd worden doorgegeven?

In het anatomisch lab van het UMC Utrecht duikt de hersenprofessor dieper in de mogelijkheden van ons brein om contact te zoeken met het hogere. Hij gaat na of er in de hersenen verschil is waar te nemen tussen het bidden tot God en het inleveren van een wensenlijst bij de Kerstman.

Met astronaut Andre Kuipers bespreekt Scherder hoe verwondering en ontzag voor het oneindige universum een heel ander perspectief op het leven op aarde kan geven. Daarna duikt Scherder het klooster in. Waar monnik én wetenschapper Thomas Quartier de professor niet alleen gregoriaanse gezangen aanleert, maar ook laat zien hoe religieuze rituelen het bovennatuurlijke zicht- en voelbaar kunnen maken.

