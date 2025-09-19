Er ontstaat ruzie in 'Mila's Missie'

Eerste verrassing in 'The Masked Singer': maak kennis met Grote Jens!
vrijdag 19 september 2025
Foto: © AVROTROS 2025

'Missies maken alles leuker' is Mila's levensmotto. En elke missie is op te lossen met een stappenplan. Zo ook wanneer ze op vakantie haar basisschool-crush Kai tegenkomt.

Mila’s missie? Zoenen met Kai! Samen met haar beste vriendin stelt ze tien stappen op om hem verliefd op haar te maken.


Yara rent boos weg van het opslaghok en Mila volgt haar. Er ontstaat een ruzie, waarna de meiden elk hun eigen weg opgaan. Mila rent boos het bos in en raakt opnieuw de weg kwijt. Yara probeert zich af te leiden door te tekenen en op het terras te zitten, maar begint zich steeds meer zorgen te maken over Mila. Wanneer Mariska vraagt of ze komen eten, maar Mila nog steeds niet terug is, raakt Yara echt in paniek. Ze zoekt overal en vraagt Noah om hulp.

'Mila's Missie', zaterdag 20 september om 17.35 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.


Mila's Missie op tv
Zaterdag 20 september 2025 om 17u35  »
NPO 3

Zaterdag 27 september 2025 om 17u45  »
NPO 3
Yara is teleurgesteld in Mila, die niets heeft verteld over haar bijna kus met Kai. Mila geeft toe dat ze geen gevoelens meer heeft voor Kai. Toch krijgt Mila uiteindelijk haar eerste zoen. Van wie?

https://www.zapp.nl/
