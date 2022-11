EOdoc 'Beste meneer Bouterse' een persoonlijke zoektocht naar heling voor Suriname

In de persoonlijke EOdoc 'Beste meneer Bouterse' onderzoekt filmmaker Ananta Khemradj hoe je omgaat met een traumatisch verleden waar je zelf geen onderdeel van bent geweest.

Zelf maakte ze de Decembermoorden van 1982 niet mee, maar ze merkt dat haar generatie verdeeld is over de vraag of ex-president Bouterse nu schuldig is of niet. In haar documentaire schrijft ze hem een brief en gaat ze in gesprek met oude bekenden, leeftijdgenoten en politici in Suriname en ook de Nederlandse oud-minister Jan Pronk. Hoe moet het verder met het verdeelde land?

Ondanks de veroordeling van ex-president Desi Bouterse lukt het Surinamers maar niet om zich na de turbulente jaren tachtig met elkaar te verzoenen. Welke toekomst heeft een land dat zijn verleden niet onder ogen durft te komen.

De oudere generaties van Suriname zwijgen het verleden dood. Maar de jongeren die de jaren tachtig niet zelf hebben meegemaakt, zitten met vragen. Waarom werd er een coup gepleegd? Waarom werden er mensen vermoord? Wat was de rol van oud-kolonisator Nederland tijdens de periode van dictatuur in Suriname? Waarom houdt Nederland documenten geheim tot 2060 over die betrokkenheid?

Podium

Zonder je verleden te kennen, kun je niet gezamenlijk aan de toekomst bouwen, en dus probeert Ananta een gesprek op gang krijgen tussen voor- en tegenstanders van Bouterse. Ondertussen worstelt ze met de vraag of ze de ex-president daarmee niet juist een podium geeft. Is dit wel een stap naar de door haar gewenste verzoening tussen haar landgenoten, of gooit ze hiermee olie op het vuur? Beste meneer Bouterse is een hoogst persoonlijke film van een filmmaakster die bijna bezwijkt onder de verantwoordelijkheid die ze voelt voor haar land.

Impact

EOdocs hoofdredacteur Margit Balogh: 'De persoonlijke intrinsieke zoektocht van de documentairemaker Ananta is een hele eerlijke, oprechte, en genuanceerde zoektocht en ook al stuit haar leitmotiv op politiek verzet, de boodschap is duidelijk. En dat is ook de kracht van deze film en de kracht van documentaires in het algemeen. Deze film, met een geweldige impact tour, brengt gesprekken tot stand binnen en buiten de Surinaamse gemeenschap die nog nooit gevoerd zijn. Gericht op luisteren naar elkaar en gericht op verbinding.'

'EOdoc 'Beste meneer Bouterse', donderdag 1 december om 22.20 uur bij de EO op NPO 2.