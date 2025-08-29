EO zendt special uit over koningin Camilla en haar inzet tegen huiselijk geweld

Over de hele wereld krijgen mensen te maken met huiselijk en seksueel geweld. Toch wordt er vaak over gezwegen. De EO brengt een special waarin de Britse koningin Camilla zich uitspreekt over dit wereldwijde probleem, een onderwerp dat haar al jarenlang aan het hart gaat.

Al meer dan tien jaar zet koningin Camilla zich in om huiselijk geweld bespreekbaar te maken. In de nieuwe EO-special wordt zij een jaar lang gevolgd, zowel tijdens officiële gelegenheden als in intieme gesprekken met slachtoffers, hulpverleners en jongeren. Daarbij benadrukt zij dat ze zal blijven strijden tegen wat ze een 'gruwelijke misdaad' noemt, zolang ze kan.

De documentaire toont niet alleen haar ontmoetingen met slachtoffers en betrokkenen, maar ook gesprekken met onder anderen Theresa May, Jess Phillips, juriste Cherie Blair en een chief inspector die haar eigen slachtofferverhaal deelt. Zo wordt duidelijk hoe complex dit thema is: van fysieke mishandeling tot subtielere vormen, en van pijnlijke persoonlijke verhalen tot het gebrek aan structurele steun voor slachtoffers.

Ervaringen centraal

Centraal in de special staan de ervaringen van overlevenden. Zij vertellen hoe belangrijk het is om het zwijgen te doorbreken. Een stilzwijgen dat Camilla zelf omschrijft als 'verlammend en ijzingwekkend'. Hun verhalen maken zichtbaar hoe geweld ontstaat, hoe daders te werk gaan en vooral wat er nodig is om patronen te doorbreken.

'Camilla: haar strijd tegen geweld' is zaterdagavond 30 augustus om 20.15 uur te zien bij de EO op NPO 2.