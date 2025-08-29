MNM zorgt voor groots nostalgisch meezingfeest op Junior Eurosong The Party
Liefdesdriehoek, hartverscheurende onthullingen en donkere geheimen: 'Milo' sluit af met meer emotie dan ooit
Ronker-zanger Jasper De Petter nieuwe stem in het najaar van Willy

EO zendt special uit over koningin Camilla en haar inzet tegen huiselijk geweld

vrijdag 29 augustus 2025

Over de hele wereld krijgen mensen te maken met huiselijk en seksueel geweld. Toch wordt er vaak over gezwegen. De EO brengt een special waarin de Britse koningin Camilla zich uitspreekt over dit wereldwijde probleem, een onderwerp dat haar al jarenlang aan het hart gaat.

Al meer dan tien jaar zet koningin Camilla zich in om huiselijk geweld bespreekbaar te maken. In de nieuwe EO-special wordt zij een jaar lang gevolgd, zowel tijdens officiële gelegenheden als in intieme gesprekken met slachtoffers, hulpverleners en jongeren. Daarbij benadrukt zij dat ze zal blijven strijden tegen wat ze een 'gruwelijke misdaad' noemt, zolang ze kan.


De documentaire toont niet alleen haar ontmoetingen met slachtoffers en betrokkenen, maar ook gesprekken met onder anderen Theresa May, Jess Phillips, juriste Cherie Blair en een chief inspector die haar eigen slachtofferverhaal deelt. Zo wordt duidelijk hoe complex dit thema is: van fysieke mishandeling tot subtielere vormen, en van pijnlijke persoonlijke verhalen tot het gebrek aan structurele steun voor slachtoffers.

Ervaringen centraal
Centraal in de special staan de ervaringen van overlevenden. Zij vertellen hoe belangrijk het is om het zwijgen te doorbreken. Een stilzwijgen dat Camilla zelf omschrijft als 'verlammend en ijzingwekkend'. Hun verhalen maken zichtbaar hoe geweld ontstaat, hoe daders te werk gaan en vooral wat er nodig is om patronen te doorbreken.

'Camilla: haar strijd tegen geweld' is zaterdagavond 30 augustus om 20.15 uur te zien bij de EO op NPO 2.


K3 - K3 Show Zeesterren (CD | DVD)
CD
Justin Bieber - Swag (CD)
CD
Danny Vera - DNA (LP) (Coloured Vinyl)
CD
Persbericht EO
https://www.eo.nl/
Meer artikels over Evangelische Omroep
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Tien Om Te Zien' (VTM)

Op het podium staan alle artiesten die de voorbije weken de 'Top tien om te zien' veroverden, plus nog enkele verrassingsoptredens. Als afsluiter geven Regi & Friends een miniconcert met hun grootste hits.

'Tien Om Te Zien', om 20.40 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 23:10
    Salamander
    06:00
    Zig & Sharko
  • 23:25
    Nachtlus
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Zomerweekend
  • 20:55
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 22:55
    Glad IJs
    02:05
    Geen uitzending
  • 23:00
    Ballistic: Ecks vs. Sever
    03:20
    Geen uitzending
  • 22:30
    Kick-Ass 2
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 22:35
    Arcade Fire - Live at Earl's Court: The Reflektor Tapes
  • 22:20
    Allemaal Familie
    02:45
    Geen uitzending
  • 23:15
    Benidorm
    06:00
    Joe
  • 22:55
    Vermist
    02:10
    Geen uitzending
  • 23:25
    Law & Order: Special Victims Unit
    02:15
    Déjà Vu
  • 23:05
    The Way Back
    02:05
    Geen uitzending
  • 22:30
    Love It or List It
    02:30
    Geen uitzending
  • 22:50
    Murdered in Paradise
    02:30
    Rizzoli & Isles
  • 23:08
    Z-Nieuws
    06:00
    Herhalingslus
  • 23:21
    Zelf gedaan, goed gedaan
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 23:00
    Lekker Messy
    02:10
    Foodies & The City
  • 22:50
    Vienna Blood
    02:40
    Joanna Lumley's Great Cities of the World
  • 23:20
    Dark City: The Cleaner
    02:40
    First Dates Australia
  • 22:35
    MAX PubQuiz
    02:00
    EenVandaag
  • 22:30
    Crime: The Crow Girl
    08:00
    Mammals
  • 23:10
    How to Hire a Hitman
    02:20
    Sluipschutters