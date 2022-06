EO presenteert meest persoonlijke documentaire over Koningin Elizabeth

EO's royaltyprogramma 'Blauw Bloed' zendt zondagavond de special 'Elizabeth: The unseen Queen' uit op NPO 2. De documentaire werd speciaal vanwege het 70-jarige jubileum van de Britse koningin Elizabeth gemaakt.

De makers kregen toestemming om door 400 privé-films van de koningin te struinen en brachten zo haar jonge jaren in beeld. Vanaf de kinderwagen tot en met haar kroning in 1953. Volgens EO-eindredacteur Jeroen Snel is dit de meest persoonlijke documentaire over Elizabeth ooit gemaakt.

Jonge Elizabeth

Zo is een jonge Elizabeth te zien met haar zus prinses Margaret op landgoed Balmoral in Schotland. Ook zijn er beelden samen met haar ouders op een oorlogsschip in 1947. Die beelden zijn gemaakt door Elizabeth zelf, haar man prins Philip en haar eigen ouders.

Bijzonder zijn dan ook de kleurenbeelden van haar vader, koning George VI die tot aan zijn dood in 1952 regeerde. Een jaar later werd Elizabeth gekroond, waar we nieuwe beelden van zien.

Elizabeth als voice-over

De 75-minuten durende documentaire is afgelopen zondag door de BBC uitgezonden. Het opent met onlangs opgenomen commentaar van koningin Elizabeth zelf. Als ‘voice over’ vertelt ze dat ze er altijd enorm van heeft genoten om privémomenten voor de camera vast te leggen. 'Privébeelden tonen vaak het plezier achter alle formaliteiten', zegt ze. 'Je hoopt altijd dat toekomstige generaties het interessant vinden en misschien verrast zijn dat je ook ooit jong bent geweest.'

Persoonlijke filmbeelden

Deze week vieren de Britten het platina jubileum van koningin Elizabeth. Juist daarom zendt EO Blauw Bloed deze bijzondere documentaire op zondag 5 juni uit, de laatste dag van alle festiviteiten. 'Blauw Bloed'-eindredacteur Jeroen Snel is enthousiast: ''The unseen Queen' is de meest persoonlijke documentaire die ooit over Elizabeth is gemaakt. Nooit eerder werden er zoveel en zo persoonlijke filmbeelden beschikbaar gesteld. We zien een jonge, onbevangen en heel gelukkige Elizabeth die je raakt en emotioneert.'

'Elizabeth: The unseen Queen', zondag 5 juni om 18.25 uur bij de EO op NPO 2.