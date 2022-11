EO onthult deelnemers nieuw seizoen 'Meer Dan Goud'

In het derde seizoen van het EO-programma 'Meer Dan Goud' leven Marianne Timmer, Michael Boogerd, Henk Grol, Marlou van Rhijn, Gregory Sedoc en Nicolien Sauerbreij een week lang onder één dak.

Deze oud-topsporters hebben jarenlang alles op alles gezet om de beste te worden én te blijven in hun sport. Wat hebben de medailles en de topsport hen opgeleverd, gekost en geleerd? En wat en wie blijken uiteindelijk meer waard dan goud?

Vanaf vrijdag 4 november is er een gloednieuw seizoen van het EO-programma 'Meer Dan Goud' te zien op NPO 1. Zes oud-topsporters delen een week lang hun leven onder het dak van het 14-eeuwse kasteel Rechteren in Dalfsen. Marianne Timmer, Michael Boogerd, Henk Grol, Marlou van Rhijn, Gregory Sedoc en Nicolien Sauerbreij voeren in een intieme setting, zonder interviewer of presentator echte gesprekken. Aan de hand van foto’s van bijzondere momenten uit hun sport- en privéleven herbeleven ze zo met elkaar hoogte- en dieptepunten.

Prijzenkast

De prijzenkast van de deelnemers van dit derde seizoen van 'Meer Dan Goud' is meer dan indrukwekkend. Bij elkaar vertegenwoordigen de zes oud-topsporters zeven keer goud op de Spelen, acht wereldtitels, negen Europese titels, twee etappezeges in de Tour de France en talloze toernooi-, rit- en wereldbekeroverwinningen.

Maar allemaal kennen ze ook de andere kant van de medaille, die in het programma dan ook uitgebreid besproken wordt. Van gesprekken over dopinggebruik en depressies tot openheid over pillenverslaving en andere emotionele hoogte- en dieptepunten,.

Foto's

Elke aflevering staat er één sporter centraal. Op zijn of haar dag zijn foto’s van bijzondere momenten het startpunt van open en eerlijke gesprekken. In de karakteristieke setting van kasteel Rechteren in Dalfsen gaan die echte gesprekken gepaard met herkenning, bewondering en verbazing. De oud-topsporters herkennen veel van elkaar, maar leren ook een hele nieuwe kant van elkaar kennen.

Marianne Timmer, vrijdag 4 november 21.25 uur

Marianne Timmer (48) is de hoofdpersoon in de eerste aflevering van dit nieuwe seizoen. Een boerendochter die wereldberoemd werd in eigen land. Sommigen zien haar als de harde ijskoningin, maar in 'Meer Dan Goud' laat zij zich van een andere kant zien. Ze vertelt over hoe één datum haar leven meerdere keren volledig op z’n kop zette, hoe ze als Groninger naar ‘westerlingen’ keek en over haar grote liefde.

Michael Boogerd, vrijdag 11 november 21.25 uur

Wielerlegende Michael Boogerd (50) ondervond dat het leven van een topsporter niet alleen maar pieken kent. Hij vertelt openhartig over de zware druk die hem als kind werd opgelegd. Met elkaar bespreken de oud-topsporters het dopinggebruik van Boogerd en wat het uitkomen van het boek van Thomas Dekker voor gevolgen voor hem had. Tijdens het diner vertelt de oud-wielrenner over de mentale problemen die hij kreeg en over zijn opname in verband met zijn paniekaanvallen.

Henk Grol, vrijdag 18 november 21.25 uur

Voormalig judoka en kersverse vader Henk Grol (37) is tijdens zijn carrière maar liefst 75 keer door een MRI-scan gegaan. Hij ligt vaker wakker van zijn verloren finales, dan dat hij trots is op al zijn gewonnen eremetaal. Henk vertelt hoe zijn grote liefde hem dwong te kiezen tussen haar en zijn pillenverslaving. En gaat nog samen met de groep nog één keer zijn grootste angst aan. Vindt Henk deze week eindelijk bevestiging voor een glansrijke carrière?

Marlou van Rhijn, zaterdag 19 november 22.20 uur

'Bladebabe' Marlou van Rhijn (30) werd geboren met vergroeide voeten, maar wilde toch de allersnelste vrouwen ter wereld worden. Ze sprintte maar liefst drie keer naar goud op de Paralympische Spelen. Marlou vertelt over een onbezorgde jeugd en het schrijven van (sport)geschiedenis. Tijdens het diner gooit ze de vraag op tafel wat je nog waard bent zodra je je sportschoenen definitief aan de wilgen hebt gehangen.

Gregory Sedoc, zondag 20 november 22.50 uur

Als kind werd atleet Gregory Sedoc (41) gepest en daar ondervindt hij nog steeds de gevolgen van. Er gaat veel meer schuil achter zijn charisma en glimlach dan op het eerste gezicht lijkt. Naast een sportief hoogtepunt, deelt Sedoc ook dieptepunten uit zijn leven die grote indruk op hem maakten: in Uruzgan ontsnapte hij ternauwernood aan de dood. Een ander dieptepunt komt ter sprake als Sedoc vertelt hoe hij door een dopingschorsing in een zware depressie terecht komt.

Nicolien Sauerbreij, vrijdag 16 december 21.25 uur

Snowboardkampioen Nicolien Sauerbreij (43) vertelt over de mooiste jeugd die ze zich kon wensen en hoe die haar veel vertrouwen gaf in het leven en mensen. Maar een dramatische gebeurtenis in 2002 veranderde dit voorgoed, en dat had grote gevolgen voor haar houding als topsporter en als mens. En wat is er gebeurd met haar gouden Olympische medaille van Vancouver?

'Meer Dan Goud', vanaf vrijdag 4 november om 21.25 uur bij de EO op NPO 1.