EO-documentaire 10-Geboden 'Sta Op! En Rust' op NPO 2

In de nieuwe EO-documentaire 'Sta Op! En Rust' onderzoekt documentairemaker Bibi Fadlalla, geïnspireerd door het vierde gebod 'Gedenk de sabbat en heilig haar', of rust een daad van verzet kan zijn in onze prestatiemaatschappij.

Ze volgt vijf jonge ondernemers en studenten met een migratieachtergrond – Tofik Dibi, Jessica de Abreu, Manoushka Bottse, Chichi Zhang en Vida Asare. Ze delen hun persoonlijke verhalen over hoe ze omgaan met de druk om door hard te werken zichzelf te verwezenlijken, terwijl ze tegelijkertijd de betekenis van rust en zelfzorg ontdekken.

De druk van verwachtingen

Uit onderzoek blijkt dat burn-outklachten steeds vaker voorkomen bij jonge mensen. In Nederland is het percentage burn-outklachten het hoogst onder mensen met een migratieachtergrond — ruim anderhalf keer zoveel (TNO, 2020).

Voor jonge Nederlandse met een migratieachtergrond is het idee van rust een luxe die niet bestaat. Als je ouders alles hebben opgeofferd om jou de kans op succes te geven, voel je een zware verantwoordelijkheid om altijd keihard te werken. Voor hen is er altijd die innerlijke, overambitieuze stem die hen aandrijft: 'Meer. Nog beter! Blijf doorgaan.'

Indringende persoonlijke verhalen

'Sta Op! En Rust' toont de levens van vijf jonge volwassenen die worstelen met prestatiedruk. Social media ondernemer en influencer Chichi deelt haar strijd tegen de constante druk om te presteren, wat uiteindelijk leidde tot een burn-out en een depressie. Voormalig politicus Tofik Dibi en activist en antropoloog Jessica de Abreu reflecteren op de druk die zij ervaren in hun zoektocht naar succes, waarbij zij ook de uitdagingen van racisme, maatschappelijke verwachtingen en de valse beloftes van sociale mobiliteit benoemen. Rechtenstudent Vida Asare voelt een zware verantwoordelijkheid om haar familie in Ghana te ondersteunen. Ondernemer Manouschka Bottse vertelt over haar carrière van bijbaantjes tot ondernemerschap en de specifieke uitdagingen die dat met zich meebrengt in deze prestatiemaatschappij.

De EO-documentaire benadrukt dat deze jongvolwassenen niet alleen te maken hebben met persoonlijke prestatiedruk, maar ook met de maatschappelijke verwachtingen die aan hen worden gesteld. Het streven naar succes is in veel gevallen gekoppeld aan een idee van 'de perfecte toekomst'.

Kan rust een daad van verzet zijn?

EOdocs hoofdredacteur Margit Balogh over de documentaire: 'Kan rust ook gezien worden als verzet tegen de maatschappelijke druk van productiviteit, efficiëntie, succes en rijkdom? Deze invalshoek roept een interessante vraag op die ons terugbrengt naar de kern van het vierde gebod: Wat zou er voor een wereld kunnen ontstaan als we onszelf toestaan rust te nemen en elkaar aanmoedigen hetzelfde te doen?'

In een tijd waarin productiviteit en efficiëntie de boventoon voeren, onderzoekt 'Sta Op! En Rust' of het nemen van tijd voor jezelf juist een manier kan zijn om je los te maken van de constante druk. Wat zou er gebeuren als we rust zouden integreren in ons dagelijks leven, zowel voor onszelf als voor onze maatschappij als geheel?

Over Bibi Fadlalla

Bibi Fadlalla (1978) is een getalenteerde filmmaker en journalist die zich richt op krachtige maatschappelijke thema’s zoals identiteit, migratie en verbondenheid. Haar werk bestaat uit films als ‘Zwarte Piet en Ik’ (2012), ‘Dat Haar!' (2016), 'Kendis' (2017), 'Father Figure' (2019), 'De Vrouwen van mijn Land’ (2020), 'Prelude to a Nation' (2023) en 'Generatie Pa' (2024).

Haar films zijn wereldwijd vertoond op internationale filmfestivals zoals IDFA, Sheffield Doc Fest, Toronto International Filmfestival en Busan International Film Festival. De documentaire 'De Vrouwen van mijn Land’, waarin ze kunstenares Raquel van Haver portretteert, werd genomineerd voor een Gouden Kalf Award voor Beste Korte Documentaire 2021.

EO 10-Geboden Serie

'Sta Op! En Rust' maakt deel uit van de 10-Geboden-reeks, een coproductie van EO en DOXY, waarin de betekenis van de eeuwenoude geboden in de moderne samenleving wordt onderzocht. De serie bestaat uit 10 documentaires, die elk een gebod vanuit een uniek perspectief belichten.

'Sta Op! En Rust', maandag 17 maart om 22.15 uur bij de EO op NPO 2.