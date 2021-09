Elizabeth Lopez en Robèrt van Beckhoven presenteren 'Bak mee met MAX'

In het nieuwe seizoen van het MAX-programma 'Bak mee met MAX' maken Elizabeth Lopez en Robčrt van Beckhoven toegankelijke en inspirerende lekkernijen. Vanaf 10 september laten de nieuwe 'Bak mee met MAX'-presentatoren, ieder in hun eigen afleveringen, zien hoe iedereen vol aan de bak kan met heerlijke recepten!

'Bak mee met MAX' is terug! Niet alleen hebben we zeer verrassende baksels van Elizabeth Lopez, de winnares van 'Heel Holland Bakt' seizoen 2020-2021, maar we krijgen ook de ultieme tips en tricks van niemand minder dan Meester Patissier én Meester Boulanger Robèrt van Beckhoven! Vanuit zijn eigen bakkerij deelt hij zijn kennis. Zo kan iedereen thuis de bekendste wereldklassiekers, maar ook de persoonlijke bakcreaties van Van Beckhoven zelf, in zijn of haar eigen thuisbakkerij maken. Allemaal afleveringen vol zinnenprikkelend lekkers!

'Bak mee met MAX', vanaf 10 september elke vrijdag om 14.15 uur op NPO 1.