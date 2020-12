Eindejaarsspecial van 'Podium Witteman' op NPO 2

Foto: NTR - © Jean Pierre Heijmans 2018

Paul Witteman blikt in de eindejaarsspecial van 'Podium 2020' terug op het bizarre muziekjaar 2020 met Floris Kortie en Mike Boddé.

Paul Witteman komt pas echt tot rust aan zee. Hij komt er elke dag om te lopen en te genieten van de uitgestrektheid van het water. Paul neemt in deze extra lange uitzending Mike Boddé en Floris Kortie mee naar zijn geliefde strand in de buurt van Haarlem. Dan kunnen ze lekker uitwaaien en het jaar 2020 doornemen. Een bewogen jaar natuurlijk, waarin het concertleven plotseling tot stilstand kwam door de coronapandemie. Een ramp voor de vele zzp’ers in de muziekwereld. Maar toch waren er ook kleine lichtpuntjes. Musici probeerden er met behulp van het internet toch wat van te maken. Er was een zomer die verlichting bracht. En soms kon er wat gevierd worden en viel er zelfs wat te lachen.

Om het jaar af te sluiten presenteert Floris Kortie aansluitend aan deze uitzending op NPO2Extra én op de Facebookpagina een heuse 'Podium Witteman Pubquiz', live vanaf onze redactie in Hilversum. Iedereen kan vanaf de bank meespelen!

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 27 december van 17.15 tot 18.35 uur bij de NTR op NPO 2.