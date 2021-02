Een onvergetelijk duel in 'Nieuwe Boeren'

Foto: © KRO-NCRV 2020

Het is een droom voor velen: terug naar basis, weg uit de hectiek van alledag en alleen leven van wat de natuur je geeft.

Anita Witzier presenteert het KRO- NCRV programma 'Nieuwe Boeren', waarin deze droom voor twaalf onbekende Nederlanders werkelijkheid wordt. KRO-NCRV's 'Nieuwe Boeren' laat de kijker niet alleen de spanning van het overleven op de boerderij ervaren, maar toont ook hoe we als moderne mensen steeds verder af zijn komen te staan van waar ons eten vandaan komt.

Aflevering 8

Claire en Romy nemen het tegen elkaar op in een onvergetelijk duel. Thijs verzamelt al zijn moed om tegen Jos te zeggen dat hij hem niet meer kan uitstaan, maar net als hij zo ver is, komt er iets tussen waardoor de vlam gigantisch in de pan slaat.

'Nieuwe Boeren', donderdag 11 februari om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.