Een nieuwe zoektocht in 'DNA Onbekend'

In 2018 komt de 65-jarige Netty erachter dat op exact haar geboortedatum, tante Annie een doodgeboren kindje heeft gekregen. Hier is nooit over gesproken binnen de familie.

Er is een graf van het doodgeboren kindje zonder steen, zonder naam. Na deze ontdekking komen veel herinneringen los bij Netty, want zij heeft altijd een bijzondere band gehad met tante Annie. Het vermoeden bestaat nu dat de ongehuwde 21-jarige Annie haar baby heeft afgestaan aan haar broer en zijn vrouw Trijntje. Dus misschien is Netty het kindje van Annie, dat zij heeft moeten afstaan om een schande te voorkomen.

De ouders van Ingrid krijgen na de oorlog een dochter terwijl ze niet samenwonen. De woningnood was in die tijd hoog in Rotterdam en vader en moeder konden moeilijk huisvesting krijgen. In deze periode, dat moeder op het politiebureau verbleef, raakte ze zwanger van Ingrid. Ingrid en haar zus schelen nog geen jaar. Uiteindelijk kregen de ouders van Ingrid een woning in Rotterdam en het gezin werd uitgebreid met een broertje. Het is opvallend dat Ingrid totaal anders wordt behandeld dan haar zus en broer. Ingrid werd regelmatig fysiek mishandeld en haar broer en zus niet. Dit heeft bij Ingrid geleid tot onbegrip. Hoe kan een vader zo zijn kind behandelen? Op haar zestiende komt Ingrid erachter dat ze een erfelijke bloedziekte heeft. Echter, deze ziekte komt nergens anders in de familie voor. Hoe kan dit?

