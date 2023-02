Een nieuw seizoen 'Vlaamse Meiden die Rijden' bij PowNed

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2021

Na het succesvolle eerste seizoen van 'Vlaamse Meiden die Rijden' is vanaf 16 februari het tweede seizoen te zien op NPO 3. In 12 afleveringen vertellen bekende en nieuwe gezichten over hun bijzondere baan, het leven onderweg, het respect dat ze krijgen, de vooroordelen waarmee ze geconfronteerd worden en hoe het is om vrouw te zijn in een mannenwereld.