'Een Huis Vol' is terug!

We starten het nieuwe seizoen van 'Een Huis Vol' met een weekendje weg. De Cudoghams hebben een groot huis afgehuurd met de héle familie. Een mooi moment om samen herinneringen te maken met alle dierbaren om hen heen.

Bij de Buddenbrucks is er een mijlpaal bereikt. Oudste zoon Miguel gaat het huis uit. Samen met zijn vrouw Chayenna en hun dochter Djevaina hebben ze een appartement in Limburg weten te bemachtigen. Natuurlijk staat de familie klaar om te komen helpen klussen.

In Tollebeek is moeder Janneke net bevallen van hun negende kindje, dochter Johni. Terwijl Johan en Janneke in het ziekenhuis zijn, versieren de oudste kinderen het huis en bakken ze een taart voor de thuiskomst van hun ouders en zusje.

'Een Huis Vol', maandag 20 december om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.