Dzifa Kusenuh en Sahil Amar Aïssa testen reiskennis van BN'ers in 'De Nationale Reistest'

Nog nooit veranderde onze manier van reizen zoveel als in de afgelopen twee jaar. Er werden nieuwe manieren van reizen ontdekt. Zo werd het fenomeen 'staycation' weer populair en vierde men dichtbij huis vakantie.

Bijzondere plekken ontdekken in Europa of in ons eigen land blijkt namelijk net zo leuk. Een goed moment om je kennis te testen over het nieuwe reizen. Wat is de meest afgelegen plek van Europa? Wat moet je vooral niet doen als je in Thailand bent? En kunnen we binnenkort een retourtje naar de ruimte boeken? De test bestaat zoals ieder jaar uit 25 meerkeuzevragen over o.a. duurzaam reizen, kansen binnen het ruimtetoerisme en backpacken. Naast het fantastische panel bestaande uit zes BN'ers, kan ook de kijker thuis meespelen via de NPO 3-app. De thuiswinnaar gaat naar huis met een staycation voor twee.

Sahil: 'Toen ik werd gevraagd voor de Reistest dacht ik bij mezelf: waarom maken we een reistest? We kunnen toch nergens heen? Maar dat is juist waarom het nu zo interessant is. Ik was verbaasd hoeveel nieuwe dingen ik heb geleerd. Mijn perceptie van reizen is echt veranderd.'

Dzifa: 'Onze reizen naar exotische bestemmingen zijn afgelopen jaren over boord gegooid. Maar hoe suf het ook klinkt, het reisgevoel gaat niet alleen om verre plekken ontdekken. Als je je openstelt voor onverwachte dingen zul je je verbazen hoeveel bijzondere plekken praktisch om de hoek liggen.'

Het panel bestaat uit realityster Jaimie Vaes, oud-profvoetballer Jan van Halst, presentatrice Anna Gimbrere, zangeres Stefania Liberakakis, Olympisch kampioen windsurfen Kiran Badloe en cabaretier Glodi Lugungu.

'De Nationale Reistest', maandag 17 januari om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.