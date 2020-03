'Dwarse Denkers' met Özcan Akyol op NPO 2

De NTR zendt tijdens de Boekenweek de vijfdelige serie 'Dwarse Denkers' uit, gepresenteerd door schrijver en columnist Özcan Akyol.

Elke werkdag zoekt Eus een bekende Nederlandse schrijver of columnist thuis op voor een gesprek over zijn of haar favoriete rebellen. Welke literaire en culturele dwarsdenkers hebben hen geïnspireerd en welke heilige huisjes hebben zij omgeschopt? Ook neemt de gast Eus mee naar een plek die voor hem of haar veel betekent.

Maarten ‘t Hart, Herman Brusselmans, Roxane van Iperen, Leon de Winter en Youp van ’t Hek komen met tegendraadse en provocerende voorbeelden uit de literatuur en cultuur die hun eigen weg hebben gevolgd en daardoor een bron van inspiratie zijn.

'Dwarse Denkers' wordt uitgezonden tijdens de Boekenweek (7 t/m 15 maart). Het thema van de Boekenweek is dit jaar 'Rebellen en Dwarsdenkers'. Özcan Akyol schreef het Boekenweekessay, getiteld 'Generaal zonder leger'.

Afleveringen

9 maart - Maarten ‘t Hart

10 maart - Herman Brusselmans

11 maart - Roxane van Iperen

12 maart - Leon de Winter

13 maart - Youp van ‘t Hek

'Dwarse Denkers', van 9 tot 13 maart 2020 rond 22.18 uur op NPO 2.