'Droomhuis Gezocht' keert nog eens terug naar Fins Lapland

Foto: © Omroep MAX 2019

In 'Droomhuis Gezocht' helpt presentator Sybrand Niessen Nederlanders bij de zoektocht naar hun droomhuis in het buitenland. Ook Carrie ten Napel is te zien, zij neemt de kijker mee door de regio van het beoogde droomhuis.