Doorbreek de kersttraditie met 'A Very Tarantino Christmas Week' op Paramount Network

Geen fan van zoetsappige kerstfilms? Paramount Network heeft dé oplossing: een week vol Quentin Tarantino's grootste kaskrakers. Van 23 tot en met 29 december kun je elke avond vanaf 20.00 uur genieten van 'A Very Tarantino Christmas'.

Dit jaar hoef je niet te kiezen voor de standaard kerstfilms. Vier op een unieke manier de feestdagen met 'A Very Tarantino Christmas' op Paramount Network. Voor iedereen die de magie van kerst waardeert, maar liever de clichés achterwege laat, biedt dit Tarantino-festijn een verfrissend alternatief. Verwacht verrassende verhalen, onvergetelijke personages, iconische soundtracks die allesbehalve traditioneel zijn en een vleugje donkere humor. De perfecte tegenhangers van de typische kerstfilm.

Filmoverzicht

Maandag 23 december – 'Death Proof'

Stuntman Mike, een sadistische Hollywood-stuntcoureur, jaagt op jonge vrouwen en gebruikt zijn aangepaste 'death-proof'-auto’s om gruwelijke crashes te veroorzaken.

Dinsdag 24 december – 'Sin City'

Deze neo-noir-film duikt in de grimmige onderwereld van Basin City, waar wraak en corruptie samenkomen. Met personages zoals een ex-gevangene op zoek naar gerechtigheid en een detective die een onschuldige vrouw beschermt tegen een monsterlijke moordenaar.

Woensdag 25 december – 'Kill Bill: Volume 1'

Op eerste kerstdag volg je The Bride, een voormalige huurmoordenaar die wraak zoekt op het team dat haar verraden heeft. Haar zoektocht leidt tot een epische confrontatie met yakuza-leider O-Ren Ishii.

Donderdag 26 december – 'Kill Bill: Volume 2'

De reis van The Bride gaat verder wanneer ze de overgebleven leden van de Deadly Viper Assassination Squad confronteert, wat zorgt voor een spannende en emotionele afrekening met Bill zelf.

Vrijdag 27 december – 'Reservoir Dogs'

Een overval loopt gruwelijk mis waarna een groep criminelen wordt achtergelaten in een web van wantrouwen. Naarmate de paranoia toeneemt, komt de waarheid gevaarlijk dicht aan het licht.

Zaterdag 28 december – 'Jackie Brown'

Een stewardess die gevangen zit tussen de autoriteiten en haar baas die in wapens handelt, moet een gedurfde strategie bedenken om te overleven en haar eigen toekomst veilig te stellen.

Zondag 29 december – 'The Hateful Eight'

Na de Amerikaanse burgeroorlog raken acht vreemden opgesloten in de besneeuwde wildernis in Wyoming tijdens een storm. Wat begint als een ongemakkelijke alliantie, verandert al snel in een dodelijke confrontatie.

Gun jezelf een compleet andere ervaring tijdens de feestdagen, elke dag om 20.00 uur op Paramount Network.