Donderdag zie je '2Doc: How To Survive A Pandemic'

Begin 2020 werd de wereld opgeschrikt door de uitbraak van de coronapandemie. Terwijl het virus zijn dodelijke aanval voortzette en er nieuwe varianten opdoken, probeerden wetenschappers een vaccin te ontwikkelen. 'How to Survive a Pandemic' volgt de ontwikkeling van het COVID-19-vaccin, en laat de start van de vaccinatiecampagne, het verzet ertegen en het van falen van politici zien.

Kort na het uitbreken van de pandemie, werd er gestart met de opnames van de documentaire. Achttien maanden lang wordt het werk van laboranten, wetenschappers en journalisten in de VS, Brazilië en Europa op de voet gevolgd. Regisseur David France had toegang tot wereldberoemde wetenschappers, farmaceutische bedrijven en overheidsinstanties en volgde de ontwikkeling van het COVID-19-vaccin, het testen op vrijwilligers en de wereldwijde levering ervan op de voet. Het maakt 'How to Survive a Pandemic' een uniek ooggetuigenverslag van de grootste wereldwijde gezondheidscrisis sinds een eeuw.

Over de maker

Regisseur David France maakte eerder de films 'How to Survive a Plague' (2012) en 'Welcome to Chechnya' (2020), deze laatste leverde hem een Oscarnomatie op.

'2Doc: How to Survive a Pandemic', donderdag 21 april om 22.30 uur bij de VPRO op NPO 2.