Donderdag is er de slotaflevering van 'Kerstgezel.nl'

Foto: © Omroep MAX/E. van der Marel 2020

Noor start met haar vrienden een bureau voor mensen die gezelschap willen rond de kerst. Want juist met de feestdagen hebben mensen van alle leeftijden meer behoefte aan warmte en gezelligheid dan ze durven toe te geven.

Noor wil haar familie niet meer onder ogen komen en met het bedrijfje Kerstgezel.nl is ze ook helemaal klaar. Ze besluit in haar eentje op vakantie te gaan, maar als ze dan een geheimzinnige kerstgezelaanvraag krijgt - waarbij heel veel geld geboden wordt - besluit ze er toch op in te gaan. De aanvraag blijkt door zus Simone gedaan te zijn; ze hoopt de boel weer te lijmen.

Jan en Mikey hebben ondertussen een kerstgezelaanvraag van de tienjarige Davy geaccepteerd. Het jongetje ziet op tegen een eenzame jaarwisseling met zijn starre vader Harm. Onder valse voorwendselen werken Jan en Mikey zich op oudejaarsavond bepakt met spelletjes en oliebollen het huis van Harm en Davy binnen. Maar als Harm erachter komt dat Jan en Mikey niet zijn wie ze zeggen dat ze zijn, is het nog maar de vraag of ze twaalf uur samen gaan halen.

Vader Dirk wordt verrast door een bezoekje van buurvrouw Anja. Hij vlucht weg van haar in zijn nieuwe rolstoel. De hele familie is in rep en roer, omdat Dirk onvindbaar is. Samen zetten ze alles op alles om hem terug te vinden. Zullen ze uiteindelijk toch met z’n allen het nieuwe jaar in kunnen luiden?

Cast

De cast wordt o.a. gevormd door Juliette van Ardenne, Daniël Boissevain, Jules Croiset, Ingeborg Elzevier, Fred Goessens, Nick Golterman, Ricky Koole, Nora El Koussour, Naomi van der Linden, Tibor Lukács, Loes Schnepper en Pepijn Schoneveld.

De regie is in handen van Barbara Bredero en Paula van der Oest.

'Kerstgezel.nl', donderdag 31 december om 20.30 uur bij Omroep MAX op NPO 1.