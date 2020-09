Donderdag in 'Stand van Nederland': Uitkering? Omscholen!

De werkloosheid is de afgelopen maanden omhoog geschoten. Er kwamen gemiddeld tienduizenden werklozen per maand bij. Sinds dit voorjaar zijn 300.000 banen verdwenen.

Wat doe je als je geen werk meer hebt? Ben je bereid je om te scholen? Want dan liggen er 100.000 banen in het verschiet. Stand van Nederland; over de kansen in deze coronacrisis.

Randstad

Ondanks dat er veel banen verdwenen zijn, blijven bedrijven op zoek naar personeel. Er zijn nog altijd veel openstaande vacatures in de zorg, techniek en het onderwijs. Randstad, de grootste werkgever na de overheid, kijkt of mensen die nu hun baan hebben verloren zich kunnen omscholen en helpt ze ook daarbij. Zo is Carla Gomez-Serrano van KLM grondstewardess nu in de zorg aan de slag: 'Het werk lijkt eigenlijk wel een beetje op elkaar, omdat je ook met mensen te maken hebt met verschillende emoties.'

Banenmachine

Een ander voorbeeld van een bedrijf waar nog veel vacatures zijn is Hamer. Een technisch bedrijf in Apeldoorn met zo’n 425 medewerkers in dienst. 'Er is eigenlijk altijd werk. Als je twee rechterhanden hebt dan kan je bij ons aan de slag als bijvoorbeeld monteur', aldus Justin Schaufeli. Volgens Justin krijgen mensen bij Hamer kansen genoeg én een goed startsalaris, maar personeel vinden blijft lastig. 'Waar dat aan ligt, vind ik moeilijk te verklaren.'

Jongeren tot 25 jaar

Er is een grote groep die eruit springt in deze coronacrisis: jongeren tot 25 jaar. Zij hebben 10 keer zoveel kans om hun baan kwijt te raken dan de rest van werkend Nederland. Dat komt omdat zij vaak in sectoren werken waar het nu minder goed gaat, zoals de evenementenbranche en de horeca. Bovendien hebben zij veel flexcontracten en die vliegen er in tijden van crisis altijd als eerste uit. Zo ging dat ook bij Stefan van Loon (24 jaar.) Hij is net afgestudeerd als piloot en zou voor het eerst gaan vliegen, maar dat ging niet door en nu woont hij weer bij zijn ouders. 'Net mijn diploma op zak, maar de eerste week dat ik zou starten als piloot, werd ik afgebeld. Nu bezorg ik tijdelijk boodschappen om toch nog iets te doen, maar mijn droom blijft vliegen.'

'Stand van Nederland' is het maandelijkse economieprogramma van de NPO. Iedere maand zoekt de onderzoeksredactie van WNL op basis van data-onderzoek een onderwerp tot op de bodem uit. Onder meer met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In verband met de coronacrisis zijn de makers op zoek gegaan naar ondernemers die direct, op welke manier dan ook met deze economische crisis te maken hebben.

'Stand van Nederland', donderdag 1 oktober om 20.25 uur bij Omroep WNL op NPO 2.