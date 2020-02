Donderdag in 'DNA Onbekend': Sharona

Foto: © AVROTROS 2020

Sharona wordt op haar vierde uit huis geplaatst en woont tot haar achttiende in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen. Ze weet niet beter dan dat Leen haar vader is.

Leen overlijdt in 2007. Sharona bezoekt regelmatig zijn graf. Tot in 2014 haar halfbroer aan haar vertelt dat Leen niet haar vader is, maar ene Wim. Sharona vindt Wim en hij is erg blij om van haar te horen. Hij bevestigt dat Sharona zijn dochter is en dat hij al die jaren op haar heeft gewacht. Maar Sharona twijfelt… Is Wim wel haar biologische vader?

Bertina is het derde kind in het huwelijk van vader Lambertus en moeder Helena. Als Bertina vier jaar is gaan haar ouders uit elkaar. De kinderen gaan met de moeder mee. Haar oudere broer en zus blijven contact houden met hun vader, Bertina echter, om onbekende redenen niet. Wanneer Bertina vijftien jaar is zoekt haar vader toch contact met haar, maar dat is voor Bertina te laat. Op een dag vertelt zus Jannie haar dat Lambertus altijd tegen haar zei dat Bertina geen ‘echte’ dochter van hem was. Bertina checkt dit verhaal bij haar moeder die dit als onzin afdoet.

'DNA Onbekend', donderdag 6 februari om 20.35 uur op NPO 1.