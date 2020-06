Donderdag in 'DNA Onbekend': Cock en Ariane

Cock is opgegroeid in een groot arbeidersgezin. Met haar moeder heeft ze altijd een goede band gehad, maar met haar vader had ze eigenlijk niets. Cock heeft altijd het gevoel gehad dat ze anders was dan de andere kinderen. Haar zussen lijken niet op haar.

Als meisje werd ze vaak aangezien als een kind uit een andere familie. Ze nam dat voor lief, maar toen is wel het zaadje gepland over de twijfel die ze nu heeft. De vader van die familie kwam namelijk altijd koffie drinken bij haar moeder als haar vader van huis was. Cock kreeg altijd een ongemakkelijk gevoel als hij er was. Toen Cock zestien jaar was heeft ze wel eens aan haar moeder gevraagd of ze wel een kind was van de man waar ze bij opgroeide. Maar haar moeder wuifde het weg. Haar moeder nam haar een jaar later wel mee naar deze Jan. Hij lag op sterven en ze zijn samen op bezoek gegaan en hebben afscheid genomen. Voor Cock zijn deze gebeurtenissen reden voor grote twijfel. Zou ze een dochter zijn van deze Jan? Of deelt ze toch dezelfde vader met haar zus Riet?

De 61-jarige Ariane hoort twee jaar geleden op een familiereünie dat haar vader niet haar vader kan zijn. Haar gevoelens over haar vader worden op dat moment bevestigd. Zij werd namelijk anders behandeld dan haar broer en zussen. Zij moest altijd de rotklusjes doen en werd naar door hem behandeld. En het viel haar als kind al op dat zij niet op haar broer en zussen lijkt. Als ze haar moeder confronteert met het verhaal dat ze van haar familie heeft gehoord, komt zij ook daadwerkelijk met de naam van haar mogelijke vader. Ariane komt er via via achter wie deze man is. Hij is inmiddels overleden, maar we hebben contact gelegd met zijn kinderen en via hen kunnen wij met een DNA-test bewijzen of Ariane een vader met hen deelt.

