Donderdag in 'DNA Onbekend': Barry

Foto: © AVROTROS 2020

De moeder van Barry is vijftien jaar als ze zwanger raakt. Ze is op dat moment werkzaam bij advocaat Louman in Utrecht. Als Barry drie jaar is, trouwt haar moeder en krijgt met deze man nog drie kinderen.

Pas twee jaar geleden hoort ze via haar halfbroer dat advocaat Louman haar vader is. Hij is verbaasd dat Barry dit niet weet, want dat weet toch iedereen. Barry wil het nu zeker weten en daarom heeft zij 'DNA Onbekend' ingeschakeld. De kinderen van Louman zijn bereid om mee te werken aan een DNA-test.

Els wil weten of haar vader Adriaan Hogesteeger haar biologische vader is. Ze heeft altijd het gevoel gehad dat er iets niet klopte. Als zij op 31-jarige leeftijd een kistje met documenten vindt, worden haar twijfels over haar vader bevestigd. Els heeft zich altijd buitengesloten gevoeld. Toen vader Adriaan stierf, bleek dat Els niets mocht erven en zijn twee kinderen uit zijn eerste huwelijk wel. Ze laat het jaren rusten, omdat ze in beslag wordt genomen door haar eigen gezin en werk, maar nu wil ze weten hoe het zit: is Adriaan haar biologische vader of niet?

'DNA Onbekend', donderdag 20 februari om 20.30 uur op NPO 1.