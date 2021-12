Donderdag in 'Danny's Wereld': zwarte toto

In de laatste aflevering van dit seizoen onderzoekt Danny Ghosen de zwarte toto: een illegale miljoenenbusiness waarin diverse gokbendes door het hele land sportweddenschappen aanbieden.

Onlangs heeft de Nederlandse overheid vergunningen verstrekt aan tien aanbieders van online kansspelen. Veel Nederlanders gokten al online maar dit was in feite illegaal. Met de nieuwe gokwet hoopt de overheid onder meer déze illegale gokpraktijken in te kunnen perken.

De zwarte toto wordt al tientallen jaren georganiseerd in cafés, voetbalkantines en koffiehuizen, en is door de smartphone nog toegankelijker geworden. Danny spreekt met een gokker die duizenden euro’s verloor aan het spel. 'Je gokt op krediet van iemand anders. Je sluit een soort van lening af, die je moet betalen. Er is geen rem, al sta je in de min, je kan blijven doorspelen, gewoon duizend euro inleggen.' Ook spreekt Danny een voormalig eigenaar van een koffiehuis wiens gasten gretig gebruik maakten van de mogelijkheid om illegaal geld in te zetten op allerlei sportwedstrijden: 'Ik denk dat vele cafés zo hun geld verdienen. Sommigen verkopen hasj onder de tafel, anderen laten toto spelen. Met alleen koffie, thee en spelletjes maak je geen winst.'

Dit is de laatste aflevering van 'Danny's Wereld' van dit seizoen. In het voorjaar van 2022 is 'Danny's Wereld' terug.

'Danny's Wereld', donderdag 9 december om 21.05 uur bij de VPRO op NPO 2 en 17.00 uur op YouTube.