Donderdag in 'Danny's Wereld': need for speed

In deze aflevering van 'Danny's Wereld' volgt Danny Ghosen streetracer Erkan uit Den Haag. Samen met andere liefhebbers gaat hij regelmatig naar afgelegen plekken om tegen elkaar te racen. Dat doen ze op de openbare weg en is tot teleurstelling van Erkan dus illegaal.

'Als je voetbalt heb je voetbalvelden. Wij houden van auto’s, maar voor ons wordt er niks gedaan.'

Straatracen is een extreem dure hobby. Tienduizenden euro’s worden erin gestoken om elke keer sneller te kunnen zijn dan de concurrenten. Hagenees Erkan heeft zijn auto dan ook grondig verbouwd. 'Voor mijn auto moet je denken aan tien- tot twintigduizend euro om hem sneller te maken.' Zijn zwaar getunede auto heeft een speciaal plekje in zijn hart. 'Dit is mijn baby. Ik heb twee kinderen en dit is nummer drie.'

Over 'Danny's Wereld'

Danny Ghosen gaat in 'Danny's Wereld' op zoek naar waar het wringt in de maatschappij. Hij onderzoekt spanningen en problemen in de samenleving en ontmoet mensen die vaak onzichtbaar zijn, de grens opzoeken, daar overheen zijn gegaan of zich buitengesloten voelen. Danny komt overal binnen, hij vraagt door en oordeelt niet.

