Donderdag in '2Doc': 'Ithaka - A Fight to Free Julian Assange'

'Ithaka – A Fight to Free Julian Assange' is een intiem portret van de vader en de verloofde (inmiddels vrouw) van de oprichter van klokkenluiderswebsite WikiLeaks, in hun strijd voor zijn vrijlating en rehabilitatie.

Regisseur Ben Lawrence volgt John Shipton en Stella Moris terwijl ze proberen te voorkomen dat Groot Brittannië, waar Assange gevangen zit, hem uitlevert aan de VS. Een persoonlijke strijd voor de vrijheid van de journalistiek.

Australische journalist, programmeur (voormalig hacker) en internetactivist Julian Assange (1971) richtte in 2006 de klokkenluiderswebsite WikiLeaks op. De documenten die er werden geüpload, zorgden vaak voor wereldwijde ophef. Sindsdien is Assange ‘aangeschoten wild’. Hij hield zich jarenlang schuil in de Ecuadoraanse ambassade in Londen, maar werd in 2019 gearresteerd en zit sindsdien opgesloten in een zwaarbeveiligde gevangenis in Groot-Brittannië. Zijn gezondheid gaat hard achteruit en hij is suïcidaal.

'Ithaka – A Fight to Free Julian Assange', geproduceerd door de halfbroer van Assange, volgt gedurende twee jaar de onvermoeibare John Shipton en Stella Moris in Europa en de VS in hun strijd om zijn uitlevering te voorkomen. Als die doorgaat bestaat er een grote kans dat hij een straf krijgt van 175 jaar en wegkwijnt in een Amerikaanse gevangenis.

Archiefbeelden van de activiteiten van Assange voor WikiLeaks en zijn verblijf in de ambassade worden afgewisseld met actuele beelden van Shipton en Moris die hun krachten bundelen op deze internationale ‘odyssee’. Moris probeert als lid van Assanges juridisch team én moeder van hun twee kinderen in de rechtszaal de strijd te winnen, terwijl Shipton de wereld afreist en probeert om politici te overtuigen zich in te zetten voor Assange. Onvermoeibaar blijft hij de aandacht van de media opzoeken en benadrukt hij het belang van de zaak, die voor hem symbool staat voor de inperkingen van de journalistieke vrijheid.

Regie: Ben Lawrence

Producer: Gabriel Shipton

'2Doc: Ithaka - A Fight to Free Julian Assange', donderdag 9 februari om 23.10 uur bij de VPRO op NPO 2.