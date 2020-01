Domien Verschuuren, Iris Frederix, thuisbakker Jeroen en meer in 'Doorbakken'

Foto: © Omroep MAX 2019

In de vierde aflevering van het MAX-programma 'Doorbakken', ontvangt presentator Irene Moors onder meer Domien Verschuuren en Iris Frederix.

Robèrt gaat langs bij thuisbakker Jeroen uit 'Heel Holland Bakt' om heerlijke koffiebroodjes te maken. Dat en meer is in Doorbakken te zien op woensdag 15 januari om 21.30 uur op NPO 1.

Met haar gasten blikt Irene Moors terug op aflevering vijf van 'Heel Holland Bakt', waarin het thema afgelopen zondag Holland was. Deze week dient het Openluchtmuseum in Arnhem als 'Doorbakken'-decor; de plek waar al het moois van Nederland samenkomt.

Kunstenaar Iris Fredrix, bekend als coach uit het tv-programma 'Project Rembrandt', schildert zelf vaak taartjes in haar kunstwerken. De oude Hollandse meesters schilderden ook regelmatig eten in hun schilderijen. In Doorbakken vertelt Iris hier meer over. Verder schuift ook radio-dj Domien Verschuuren aan; hij is groot fan van 'Heel Holland Bakt'. Als trouwe kijker kan hij als geen ander meepraten over wat er afgelopen zondag allemaal in de tent is gebeurd.

Floraal toppatissier Natasja Sadi gaat in 'Doorbakken' suikerbloemen maken. Ze laat zich inspireren door de bloemen uit de stillevens van de oude Hollandse meesters.

Helaas moest afgelopen zondag bakker Jeroen de tent verlaten, maar gelukkig zien we hem terug in 'Doorbakken'. Hij krijgt bezoek van Robèrt; samen gaan ze aan de slag bij Jeroen thuis. Robèrt en Jeroen maken nogmaals koffiebroodjes. Verder onderzoekt Janny hoe Chinees porselein ooit geleid heeft tot het ontstaan van het Delfts blauwe aardewerk, dat deel uitmaakt van ons Nederlands cultureel erfgoed. Daarnaast gaan Janny en Robèrt samen naar Gouda om het geheim achter de Goudse stroopwafel te ontdekken.

'Doorbakken', woensdag 15 januari om 21.30 uur op NPO 1.